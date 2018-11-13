Levent Açıkgöz: "İkinci Yarı Kayboluyoruz"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor
'un teknik direktörü Levent Açıkgöz, genç oyuncuların fiziksel yetersizlikleri nedeniyle istenilen sonuçların alınamadığını belirtti.
Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, lige altyapı oyuncularıyla başlamak zorunda kaldıklarını ve oynanan 12 maçta da bu oyucularla mücadele ettiklerini hatırlattı.
Sezon öncesi kamp yapma fırsatı bulamayan altyapı oyuncularının, ani bir karar sonrası profesyonel lisans çıkarılarak oynamaya başladığını hatırlatan Açıkgöz, şunları söyledi:
"Genç
oyuncularımız fiziksel olarak zayıf kalıyor"
"Henüz galibiyetimiz yok. Genç oyuncularımız fiziksel olarak zayıf kalıyor. Maçlara büyük bir umutla çıkıyoruz ve hatta iyi başlıyoruz ama özellikle ikinci yarı kayboluyoruz. Yapılan bireysel hatalar sonucu yenen gol bizi bitiriyor. Geldiğimden bu yana çocukları motive etmeye çalışıyorum. Bunun yanında sakat ve cezalı oyuncularımız da var. Şansızlıklar da yakamızı bırakmadı."
Ligin 13. haftasındaki Balıkesirspor
Baltok maçının hazırlıklarına yarın başlayacaklarını aktaran Açıkgöz, "Taraftarımızın önünde oynayacağımız bu maç çok önemli. Bu maçtan mutlaka puan almalıyız. Çok iyi bir hazırlığın ardından sahaya çıkacağız. Taraftarımıza da büyük iş düşüyor." ifadelerini kullandı.
Kardemir Karabükspor,Genç