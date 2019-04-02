Levent Aybatılı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BBP ISPARTA belediye başkan adayı Levent Aybatılı oldu. BBP adayı Levent Aybatılı, ISPARTA belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ISPARTA belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BBP ISPARTA belediye başkan adayı Levent Aybatılı ile ilgili seçim sonuçları ve ISPARTA belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BBP ISPARTA belediye başkan adayı Levent Aybatılı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ISPARTA belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ISPARTA aday yarışı ve ISPARTA seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ISPARTA Seçim Bilgileri

ISPARTA belediyesi için toplam sandık sayısının 498 olduğu belirlendi.

ISPARTA belediyesi için açılan sandık sayısının ise 497 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ISPARTA belediyesi için katılım oranının ise % 82,77 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ISPARTA toplam seçmen sayısının ise 164.209 olduğu belirlendi.

ISPARTA belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 135.922 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BBP ISPARTA Belediye Başkan Adayı Levent Aybatılı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BBP ISPARTA belediye başkan adayı olarak gösterilen Levent Aybatılı, ISPARTA yarışında % 0,27 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. Levent Aybatılı toplamda 356 adet oy sayısına ulaştı.

BBP ISPARTA belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.