Levent Aygül Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BALIKESİR BURHANİYE belediye başkan adayı olan Levent Aygül isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BALIKESİR BURHANİYE ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Levent Aygül isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BALIKESİR BURHANİYE adayı Levent Aygül kimdir? BTP BALIKESİR BURHANİYE adayı Levent Aygül yüzde kaç oy aldı?

Levent Aygül Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BALIKESİR BURHANİYE belediye başkan adayı olarak gösterilen Levent Aygül BURHANİYE ilçesinde % 0,36 oranında oy almıştır. BURHANİYE ilçesinde % 0,36 oranında oy olan Levent Aygül adlı BTP adayı toplamda 134 adet oy sayısına ulaştı.

BALIKESİR BURHANİYE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.