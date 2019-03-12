Evliliğe İlk Adımı Atan Demet Evgar'ın Sevgilisi Olan Levent Babataş Kimdir?

Ünlü oyuncu Demet Evgar, sevgilisi Levent Babataş'ın ailesi ile tanışarak evlilik yolunda büyük bir adım atmış oldu. Çiftin yakın bir zaman nikah masasına oturacağı konuşuluyor. Gündeme düşen bu haber ile herkes Levent Babataş kimdir merak etmeye başladı. Peki Levent Babataş kimdir?

LEVENT BABATAŞ KİMDİR?

Amerikalı sevgilisi Sean Singer'la yollarını ayıran Demet Evgar'ın, 2016 yılında iş adamı Levent Babataş'a kaptırdığı iddia edilmişti. İkili, o zamandan bu yana magazincilerle köşe kapmaca oynamış ve aşklarını gizli olarak yaşamışlardı. Güzel oyuncu Demet Evgar, geçtiğimiz günlerde bir değişiklik yaparak Levent Babataş ile bir fotoğrafının sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Aynı zamanda ilk zamanlarında Evgar'ın 'Bir Erkek Bir Kadın' dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği Emre Karayel'le sevgilisini tanıştırdığı da söylenmişti. Levent Babataş'ın Akmerkez'de ünlü bir bayinin bayiliğini yapıyor ve ilk eşinden bir oğlu bulunuyor. 38 yaşında olan Demet Evgar'ın hiç evlenmediği ve yakın bir zamanda sevgilisi Levent Babataş ile evlenmesi bekleniyor.