Levent Baştürk Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Eskişehir büyükşehir belediye başkan adayı Levent Baştürk oldu. Saadet Partisi adayı Levent Baştürk, Eskişehir büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Eskişehir büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Eskişehir büyükşehir belediye başkan adayı Levent Baştürk ile ilgili seçim sonuçları ve Eskişehir büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Eskişehir büyükşehir belediye başkan adayı Levent Baştürk oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Eskişehir büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Eskişehir aday yarışı ve Eskişehir seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Eskişehir Seçim Bilgileri

Eskişehir büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.227 olduğu belirlendi.

Eskişehir büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.227 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Eskişehir büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,04 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Eskişehir büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 651.738 olduğu belirlendi.

Eskişehir büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 560.763 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Levent Baştürk Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Eskişehir büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Levent Baştürk, Eskişehir yarışında % 1,20 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Levent Baştürk toplamda 6.579 adet oy sayısına ulaştı.

Levent Baştürk Kimdir?

ABD Pittsburgh ve Denver üniversitelerinde lisasans üstü çalışmalarda bulundu. Ankara SETA Vakfı'nda araştırmacı olarak çalıştı. Eskişehir Osmangazi Universitesinde Uluslararası İlişkiler ve Siyasal Bilim ve Kamu Yönetimi bölümlerinde ders verdi. Baştürk evli ve 2 çocuk babasıdır.

Saadet Partisi Eskişehir büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.