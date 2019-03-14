Hayatını Kaybeden Oyuncu Levent Beceren Kimdir?

Benim Annem Bir Melek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi gibi yapımlarda rol alan, tiyatro ve sinema sanatçısı Levent Beceren geçirdiği kalp krizi sonucu, 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki, Levent Beceren kimdir?

LEVENT BECEREN KİMDİR?

2 Eylül 1961 tarihinde dünyaya gelen tiyatro ve sinema sanatçısı Levent Beceren, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Beceren, daha sonra Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1988 yılında Berlin'e gitti ve orada Tiyatrom'da ve Weimar Nation#al Theater'da oyuncu olarak sanat hayatına devam etti. Kurtlar Vadisi Pusu ve Ekmek Teknesi başta olmak üzere çok sayıda tiyatro oyunu, dizi ve sinema filminde rol aldı.