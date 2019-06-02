Levent Devrim: "Manisa FK olarak tescilleneceğiz"

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da genel kurulda şirketleşme kararının alınmasının ardından CEO olarak göreve başlayan eski teknik direktör Levent Devrim, Ramazan Bayramı'ndan sonra kulübün Manisa Futbol Kulübü olarak tescilleneceğini söyledi.

Yeni bir sayfa açtıklarını anlatan Devrim, "Ben hep saha içinde görev almıştım. Artık saha dışında tecrübelerimi aktaracağım. Futbol Federasyonu bayram biter bitmez adımızı Manisa Futbol Kulübü olarak tescil edecek. Teknik direktör konusunda ise çalışmalarımız sürüyor. Şu an için anlaştığımız bir isim yok. Adaylar elbette var. Çalıştırıcımız da bayramdan sonra netleşecek ve yeni sezona hazırlanacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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