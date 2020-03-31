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Şarkıcı Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile aşk yaşayan şarkıcı Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Kötü haberi Instagram hesabından duyuran Dörter, herkesten dua istedi.

31.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:55

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Levent Dörter, önceki akşam koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Dörter'in test sonucu ise belli oldu.

"SİZLERDEN TEST İSTEDİĞİM BOLCA DUA"

Kötü haberi Instagram hesabından paylaşan Levent Dörter, "Arkadaşlar merhaba..Sizlere bu sabah güzel haber vermeyi çok istiyordum ama maalesef test sonucum pozitif çıktı. Bu süreçte sizlerden tek isteğim bolca dua... Hepinizi çok seviyorum..." dedi.

Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktı

"KAFANIZI DIŞARI BİLE ÇIKARTMAYIN"

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaşım yaparak rahatsızlandığını söyleyen Dörter, "Dünden beri hiç bir telefona bakamadım. Arayan soran, geçmiş olsun dileklerini ileten herkes sağ olun. Ben evden dışarı sadece market için çıktım ya da marketten geleni eve aldım. Lütfen çok dikkatli olun ve kafanızı bile dışarı çıkartmayın. Özellikle naylon torbalara eldivensiz dokunmayın. Sakın 'Bana bir şey olmaz' demeyin. Buluyor bu lanet virüs" demişti.

Şarkıcı Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktı

LEVENT DÖRTER KİMDİR?

Levent Dörter, 18 Eylül 1980'de Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise hayatı Ankara'da geçti. Üniversite eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi bölümünde tamamladı.

Müzik hayatına, lise yıllarında babasının aldığı gitar ile şarkı söyleyerek başladı. Üniversite yıllarında okurken, çalışma zorunluluğu doğdu ve sahne hayatı başlamış oldu. 1996 ve 2000 yılları arasında İstanbul'da Ortaköy, Levent ve Bağdat Caddesi'ndeki birçok gece kulübünde sahne aldı. 2000-2005 seneleri arasında Ankara'da Cuba'da ve 2005-2010 yılları arasında ise Salata Bar'da çalıştı. 2011 yılında Aşka Saygımdan albümünü çıkardı.

Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktı
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Şarkıcı Levent Dörter’in koronavirüs testi pozitif çıktı
Etiketler: İbrahim Tatlıses, Levent Dörter, Instagram, Magazin

Haberin Videosu :

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile aşk yaşayan Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktı

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Haberler ›› Magazin ››Şarkıcı Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Magazin
Yorumlar (2)
KUBRAT:Keko ibrahim kim di?
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FEYRUZ:Eeee, ne yapalım
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