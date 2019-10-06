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Levent Eriş: "Çok daha kaliteli bir takım olacağımıza inanıyorum"

- Levent Eriş: "Çok daha kaliteli bir takım olacağımıza inanıyorum"İSTANBUL - Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, Ümraniyespor karşısında basit hatalardan goller yediklerinin altını çizerek, çok daha kaliteli bir takım olacaklarına inandığını söyledi.

06.10.2019 17:25
- Levent Eriş: "Çok daha kaliteli bir takım olacağımıza inanıyorum"
İSTANBUL - Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, Ümraniyespor karşısında basit hatalardan goller yediklerinin altını çizerek, çok daha kaliteli bir takım olacaklarına inandığını söyledi.
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Adanaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Ümraniyespor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyamadıklarını ifade eden Eriş, "İlk devresi top bizdeymiş gibi görünse de sevmediğim bir format içinde yer aldık. Öne doğru etkili olamadık. 2-3 tane final paslarımız vardı ve değerlendirebilseydik ilk devre gol bulma şansımız olabilirdi. Adanaspor gibi takımın vermemesi gerekir. Çalışmamıza rağmen pozisyonlarda yanlışlıklar görmek üzücü. Çok çalışıyoruz. Maalesef basit hatalar sonucu yediğimiz gollerden sonra geri dönüş için savaş veriyoruz. İkinci yarı daha farklı kaliteli fazla pozisyon üreten oyunu baskılı hale dönüştüren takım vardı. Gol atamıyorsanız galip gelemiyorsunuz. 2. devrede geri dönüşü sağlayamadık. Mücadelemiz sonsuz şekilde sürmeli. Yeni katılan arkadaşların performansını yukarı çekerek daha kaliteli takım olmalıyız. Eksiklerimizi biliyoruz. Öyle anlık hatalar yapılıyor ki önlem almak yetmiyor. Çok daha kaliteli takım olacağımıza inanıyorum. 2. devre çok başarılı performans ortaya koyduk. Geriye düştükten sonra maçı kazanmaya çalışmak kolay değildir" şeklinde konuştu.
Levent Eriş:

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Spor

Kaynak: İHA

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