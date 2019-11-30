Levent Gök: Çok üst perdeden tepkimizi koyduk

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Levent Gök, Kazakistan'da katıldığı toplantıda FETÖ mensubunun da bulunması ve bundan duydukları rahatsızlığı Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nıgmatulin'e aktarmasıyla ilgili konuştu. Gök, "Böyle bir durumu TBMM adına ve Türkiye halkı adına kabullenmem ve suskun kalmam söz konusu olamazdı. Çok üst perdeden tepkimizi koyduk" dedi.

TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, 26-27 Kasım tarihlerinde, 'Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Günü' kapsamında, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nıgmatulin'in ev sahipliğinde düzenlenen konferansa katıldı. Gök, konferansın ardından, Türkiye'nin iadesini istediği FETÖ'cülerden Doğan Yıldız'ın da arka sıralarda toplantıyı izlediğini öğrendi. Gök, toplantı sonrası Türkiye ve Kazakistan Meclis heyetlerinin bir araya geldiği görüşmede, Meclis Başkanı Nurlan Nıgmatulin'e, tepkisini dile getirdi. Gök, Türkiye'ye dönüşünde de Nıgmatulin'den FETÖ mensuplarının iadesini ve vize süresinin 90 güne çıkarılmasını beklediklerini ifade ettiğine ilişkin Twitter'da paylaşım yaptı.

'SOĞUK VE GERGİN BİR TOPLANTI OLDU'

Twitter'daki paylaşımları ardından FETÖ'cülerin tepkisiyle karşılaşan Gök, DHA'ya açıklama yaptı. Kazakistan'da karşılaştıkları durum nedeniyle bir hayli şaşırdıklarını anlatan Gök, şöyle konuştu:

"Şaşırdık ve hayal kırıklığına uğradık. Kabul edilemez bu duruma Kazak yetkililerin neden izin verdiğini, neden bu konuda yol açtıklarını da elbette öğrenmemiz gerekiyordu. Kazakistan Meclis Başkanı'ndan bir görüşme talep ettik. Meclis Başkanı'na böyle bir durumun bizde büyük bir rahatsızlık yarattığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen iadesini istediği bir FETÖ mensubunun bu toplantıda ne işi olduğunu, niçin gereğini yapmadıklarını kendilerine sorduk. Soğuk ve gergin bir toplantı geçti aramızda. Kazakistan Meclis Başkanı bu durumdan haberdar olmadığını ifade etti. Ama bu tür resmi toplantılarda, herkesin nerede oturacağı, salona kimlerin gireceği önceden belli olur. Böyle bir durumla karşılaşmak gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Kazakistan'ın bu durumu açıklamalarını kendilerinden bekledik."

'SALDIRILAR DEVAM EDİYOR'

Gök, yaşanan bu durumu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması ardından uğradığı saldırıya ilişkin de, "Paylaşır paylaşmaz, ağır bir saldırı ile karşı karşıya geldim. Saldırı halen devam etmektedir. Böyle bir mücadelede Kazakistanlı dostlarımızın bize makul bir açıklama getirmeleri gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla bu tehditler elbette devam edecektir. Ama bizim duruşumuz da devam edecektir. Böyle bir durumu TBMM adına ve Türkiye Halkı adına kabullenmem ve suskun kalmam söz konusu olamazdı. Çok üst perdeden tepkimizi koyduk" diye konuştu.

'HOŞ BİR TABLO OLMAMIŞTIR'

Konunun takibinin Dışişleri Bakanlığı ve yürütmede olduğunu düşündüğünü kaydeden Gök, "Kazak dostlarımızın Türkiye olan ilişkilerinde bir güven bunalımına yol açmamak gerektiğini de düşünüyorum. Bu konudaki izahlarını da beklediğimi ifade etmek isterim. Kazak yöneticilerinin pek çoğu istihbarattan geliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin resmen iadesini istediği bir kişinin, bırakın o salonda, o otelde değil en yakında dahi olmaması gerekirdi. Meclis Başkanı'na 'Kazakistan'ın aradığı bir firariyi, Türkiye'de karşınızda görseydiniz ne yapardınız?' diye sordum. Elbette bu hoş olmayan durumun, Kazak Devleti tarafından açıklanması muhakkaktır. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin konunun üzerine gideceğini düşünüyorum. Hoş bir tablo olmamıştır" dedi.

Besti KARALAR-Muhammet BAYRAM/ANKARA, -