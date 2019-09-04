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Levent Gülen affedildi

İstikbal Mobilya Kayserispor'da sezon başı kadro dışı bırakılan Levent Gülen affedildi.

04.09.2019 09:47 Levent Gülen affedildi
İstikbal Mobilya Kayserispor'da sezon başı kadro dışı bırakılan Levent Gülen affedildi.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da ligin 4.haftasında deplasmanda oynanacak olan Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

2019-2020 sezonu öncesi teknik heyet ve yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılan 25 yaşındaki savunma oyuncusu Levent Gülen dün affedildi ve takımdan ayrı olarak çalışmalara başladı.

Kadro dışı kaldığı sürede alt yapı tesislerinde bireysel antrenmanlarına devam eden Levent Gülen lige verilen milli arada kendini toplamakta kararlı. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Levent Gülen, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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