20 Kasım 2018, 13:40
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Levent Gülen'in Yeni İmajı Dikkat Çekti

Levent Gülen

Kayserispor’un stoperi Levent Gülen yeni saç stili ile dikkat çektiKayserispor defansının önemli isimlerinden Levent Gülen, yeni saç stili ile dikkat çekti.

Kayserispor'un stoperi Levent Gülen yeni saç stili ile dikkat çekti

Kayserispor defansının önemli isimlerinden Levent Gülen, yeni saç stili ile dikkat çekti. Bu sezon öncesinde fazla kilolarından kurtulan ve sonrasında formayı sırtına geçiren Levent Gülen, balık sırtı örgülü saçıyla idmanı takip edenlerin de bakışlarını üzerine çekti.

Sakatlığı geçen ve Alanyaspor maçında takımındaki yerini alabilecek olan Levent Gülen, "Ara sıra değişiklik yapmak gerekiyor. Ben de böyle bir saç stili ile farklı olmak istedim. Nasıl olmuş, yakışmış mı?" diyerek yeni saç stilini yorumladı. - KAYSERİ Kayserispor
20 Kasım 2018 Salı 13:40



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