Levent Özçam Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR İHSANİYE belediye başkan adayı olan Levent Özçam isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AFYONKARAHİSAR İHSANİYE ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Levent Özçam isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AFYONKARAHİSAR İHSANİYE adayı Levent Özçam kimdir? BTP AFYONKARAHİSAR İHSANİYE adayı Levent Özçam yüzde kaç oy aldı?

Levent Özçam Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR İHSANİYE belediye başkan adayı olarak gösterilen Levent Özçam İHSANİYE ilçesinde % 0,11 oranında oy almıştır. İHSANİYE ilçesinde % 0,11 oranında oy olan Levent Özçam adlı BTP adayı toplamda 3 adet oy sayısına ulaştı.

AFYONKARAHİSAR İHSANİYE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.