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Levent Şahin: "Planladığımız oyunu sahaya yansıtamadık"

Galatasaray Teknik Sorumlusu Levent Şahin, 0-0 berabere biten Fenerbahçe maçının ardından istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "En kısa sürede toparlanacağız ve gerçek Galatasaray'ı izleteceğiz" dedi.

28.09.2019 22:56Levent Şahin:
Galatasaray Teknik Sorumlusu Levent Şahin, 0-0 berabere biten Fenerbahçe maçının ardından istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "En kısa sürede toparlanacağız ve gerçek Galatasaray'ı izleteceğiz" dedi.

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Sorumlu Levent Şahin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Şahin, "Beklediğimiz, planladığımız ve öngördüğümüz oyunu sahaya yansıtamadık. Sonucun böyle bitmesi normaldi. Rakibin de bizim de pozisyonlarımız vardı. Maalesef bugün orta alandan hücuma geçişlerde top aktarımı ve sonuçlandırmada sıkıntı yaşadık. Çalışmalarımızın karşılığı asla bu değil, çok daha iyi olacak. En kısa sürede toparlanacağız diye düşünüyorum. 1 maç geride kaldı. Çok fazla pozisyonun olmadığı ama girilen pozisyonlara bakıldığında da sonuçlandıramadığımız bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

"Gerçek Galatasaray'ı sizlere izleteceğiz"

Transfer döneminde bir planlama hatasının yapılıp yapılmadığıyla ilgili soruyu yanıtlayarak sözlerini sürdüren Şahin, "Planlama hatası olduğunu düşünmüyorum. Bizim de planladığımız oyun bu değildi. Biz pas yapan bir takımız ve bunu yapamadığımızda geçiş hücumlarında sıkıntı yaşıyoruz. Bunu yapıp çabuk geçişleri sahaya yansıttığımızda bu durum değişecektir" dedi.

Oyun planında yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak da konuşan Levent Şahin, "Plansızlık olarak söylemiyorum, topu o bölgeye aktardığımızda sonuçlandırma kısmını iyi yapabilirsek, sonuç da kendiliğinden gelecektir. Bu da çalışılacak bir şey. En kısa sürede bunu toparlayacağız ve gerçek Galatasaray'ı sizlere izleteceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Levent Şahin, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

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