Levent Serdar Şahin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi AKSARAY belediye başkan adayı Levent Serdar Şahin oldu. Saadet Partisi adayı Levent Serdar Şahin, AKSARAY belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? AKSARAY belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi AKSARAY belediye başkan adayı Levent Serdar Şahin ile ilgili seçim sonuçları ve AKSARAY belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi AKSARAY belediye başkan adayı Levent Serdar Şahin oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte AKSARAY belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. AKSARAY aday yarışı ve AKSARAY seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

AKSARAY Seçim Bilgileri

AKSARAY belediyesi için toplam sandık sayısının 433 olduğu belirlendi.

AKSARAY belediyesi için açılan sandık sayısının ise 432 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

AKSARAY belediyesi için katılım oranının ise % 81,81 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

AKSARAY toplam seçmen sayısının ise 141.003 olduğu belirlendi.

AKSARAY belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 115.350 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi AKSARAY Belediye Başkan Adayı Levent Serdar Şahin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi AKSARAY belediye başkan adayı olarak gösterilen Levent Serdar Şahin, AKSARAY yarışında % 0,62 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Levent Serdar Şahin toplamda 690 adet oy sayısına ulaştı.

Levent Serdar Şahin Kimdir?

Levent Serdar Şahin, 1975 yılında Aksaray'da doğdu. İlköğrenimini Aksaray'da, orta ve lise öğrenimini Konya'da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversite sonrası özel kurumlarda çalıştı. Şahin, Aksaray il başkanlığı da dahil Milli Görüş partilerinin çeşitli kademelerinde görev aldı. Halen Aksaray'da serbest Makine Mühendisliği yapmaktadır.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Aksaray Belediye Başkan Adayı oldu. Levent Serdar Şahin, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Levent Serdar Şahin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Aksaray Belediye Başkan Adayı oldu.

Saadet Partisi AKSARAY belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.