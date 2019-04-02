Levent Tezkerecioğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANTALYA GÜNDOĞMUŞ belediye başkan adayı olan Levent Tezkerecioğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANTALYA GÜNDOĞMUŞ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Levent Tezkerecioğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANTALYA GÜNDOĞMUŞ adayı Levent Tezkerecioğlu kimdir? BTP ANTALYA GÜNDOĞMUŞ adayı Levent Tezkerecioğlu yüzde kaç oy aldı?

Levent Tezkerecioğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANTALYA GÜNDOĞMUŞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Levent Tezkerecioğlu GÜNDOĞMUŞ ilçesinde % 0,23 oranında oy almıştır. GÜNDOĞMUŞ ilçesinde % 0,23 oranında oy olan Levent Tezkerecioğlu adlı BTP adayı toplamda 14 adet oy sayısına ulaştı.

ANTALYA GÜNDOĞMUŞ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.