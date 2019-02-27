Levent Tüzemen'den İsmail Çipe'ye Büyük Tepki: Sen Nasıl Bir Kalecisin?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Hatayspor'a konuk oldu. Karşılaşmadan 4-2 galip ayrılan taraf Hatay ekibi olsa da ilk maçtaki 2-0'lık skorla tur atlayan taraf Galatasaray oldu.

"YEDİĞİ GOL KOMEDİ"

Özellikle Hatayaspor'un attığı son golde büyük hata yapan Galatasaray'ın genç kalecisi İsmail Çipe, karşılaşmanın yorumcusu Levent Tüzemen'in tepkisini çekti. Tüzemen, "İsmail Çipe sen nasıl bir kalecisin? Yediği gol komedi. Rakibine 4-2 kaybediyorsan turu geçsen bile mutlu olduğun düşünülemez. Galatasaraylı futbolcuların pozisyon hataları inanılır gibi değildi." dedi.

BU SEZON 7 GOL YEDİ

İsmail Çipe bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maça çıktı ve kalesinde 7 gol gördü.