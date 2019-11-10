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Levent Uysal: Atatürk'ün ilkeleri modern dünya için vazgeçilmezdir

Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Levent Uysal, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatımıza kazandırdığı ilkeler modern dünya için vazgeçilmezdir.

10.11.2019 11:29 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:29Levent Uysal: Atatürk'ün ilkeleri modern dünya için vazgeçilmezdir

Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Levent Uysal, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatımıza kazandırdığı ilkeler modern dünya için vazgeçilmezdir. Aramızdan ayrılışının 81'inci yıl dönümünde, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve minnetle yad ediyorum" diye konuştu.

Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81'inci yıldönümünde anılıyor. Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılına özel açıklamalarda bulunan Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Levent Uysal, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatımıza kazandırdığı ilkeler modern dünya için vazgeçilmezdir" dedi.

Atatürk'ün miras bıraktığı ilkeler doğrultusunda Türkiye'nin 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüdüğünü vurgulayan Levent Uysal, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük ideali, ülkemizi müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktı. Bu doğrultuda 2023 hedeflerimize hızla ilerlerken yolumuzu Ulu Önder Atatürk'ün ilkeleri aydınlatıyor" açıklamasında bulundu.

"'İstikrar'dan vazgeçmeyen ülkemiz, Atatürk'ün tuttuğu ışıkla geleceğe yürüyor" diyen Uysal, "İçinde bulunduğumuz bu güzel vatan bizlere O'nun emaneti. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet olarak 2023 hedeflerimiz için mücadelemizi sürdürüyoruz. Aramızdan ayrılışının 81'inci yıl dönümünde, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.



Nişantaşı Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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