Levent Uysal: Güvenli bölgenin oluşturulması şart

Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, dün yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildirinin terörle mücadele için çok önemli olduğunu söyleyerek, "Sınır güvenliğimiz çerçevesinde bölge tüm terör unsurlarından temizlenecektir. Biz de bu konuda devletimiz ve askerimize her türlü desteği vermeye hazırız, güvenli bölgenin oluşturulması şarttır" dedi.

Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, gündemdeki Suriye'de oluşturulacak 'güvenli bölge', sınırda sürdürülen terörle mücadeleye yönelik değerlendirmelerde bulundu. Uysal, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliği ile bekasını tehdit eden PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere bütün terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla sürdürülen mücadeleyi desteklediklerini vurguladı.

"TERÖRLE MÜCADELENİN YANINDAYIZ"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildirinin önemine dikkat çeken Uysal, "Sınır güvenliğimiz çerçevesinde bölge tüm terör unsurlarından temizlenecektir. Biz de bu konuda devletimiz ve askerimize her türlü desteği vermeye hazırız, güvenli bölgenin oluşturulması şarttır" diye konuştu.

Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, Anayasa Mahkemesi'nin 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriye imza atan akademisyenlere ilişkin 'hak ihlali' kararını eleştiren 1071 akademisyenin imzaladığı bildiriyi desteklediğini de açıkladı. Uysal, "Terörle mücadelenin ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmesi söz konusu olmamalıdır. Türkiye'yi karalamayı amaçlayanların yanında durmamalıyız. İmzası bulunan akademisyenler de terörle mücadeleyi sekteye uğratmayı ve ülkemizi karalamayı amaçlayan her türlü kurum, organizasyon ve inisiyatifin karşısında olduklarını belirtmişlerdir. 1071 akademisyenin yanında olmakla beraber, terörle mücadelenin de her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.