Levent Uysal: Üniversite kontenjanları ihtiyaçlara göre belirlendi

MERAKLA beklenen YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlarının açıklanmasıyla gözler eğitim uzmanlarına çevrildi. Nişantaşı Üniversitesi Kurucu Başkanı Levent Uysal, üniversite kontenjanlarının ihtiyaçlara göre belirlendiğinin altını çizdi.





Adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Açık öğretim kontenjanları da dahil tüm kontenjanların toplamı 1 milyon 7 bin 191 olarak belirlendi. Yayımlanan kılavuzu değerlendiren Levent Uysal, kontenjanların ülke ihtiyaçlarına göre belirlendiğine vurgu yaptı.





"EĞİTİM SEKTÖRÜNDE BÜYÜK AÇIK YOK"





Kontenjanlar hazırlanırken gelecekte hangi sektörlerde insan kaynağına ihtiyaç duyulduğunun önemine dikkat edildiğini belirten Levent Uysal, "Hangi sektörde neye ihtiyaç varsa, gelecekte hangi sektörlerde insan kaynağı ihtiyacı varsa buna göre bir teraziden geçirilerek belirlenmiş. Eğitim sektöründe çok fazla öğretmenimiz var. O zaman buraya yeni bir istihdama ve insan kaynağına ihtiyaç yok.

Ama sağlık sektöründe ihtiyaç var. Bunların hepsi çok ince detaylı araştırmalarla verilen kararlar. Hem de gençlerin geleceğini çok yakından ilgilendiriyor. Onun için açıklanan kontenjan yapısına canı gönülden katılıyorum. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a da bu titiz ve hassas çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.





TERCİH YAPACAK ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER





18 Temmuz'da açıklanacak sonuçlarla birlikte öğrenciler, 23-29 Temmuz tarihleri arasında tercih yapacak.





Tercih yapacak öğrenciler için tavsiyelerde bulunan Uysal, şöyle konuştu:





"Puanlar açıklandıktan sonra öğrenciler üniversiteleri ziyaret etmeliler. Üniversiteleri ziyaret ederken dikkat etmeleri gereken şeyler var. Üniversitelerin kampüsündeki insan kaynağına, rektöründen, girişteki görevlilere kadar onlara bir enerji verdiler mi? Üniversiteler geçmişte neler yaptılar? Üniversitelerin iş dünyasıyla nasıl bir diyaloğu var? Bu gibi sorulara dikkat etmeliler. Pozitif enerjiyi aldıktan sonra eğer puanları yetiyor ise üniversiteleri tercih etmeliler. Üniversiteye kayıt olmak değil üniversiteden mezun olmak odağında olmalılar. Üniversitelerimizde pozitif enerjiye sahip değillerse üniversiteleri tercih etmesi etmesinler" dedi.





Uysal, "Ebeveynler 'illa bu meslekte okuyacaksın' eğitim alacaksın derse gençlerimizin eğitim hayatının yarıda kalmasına sebep olabilir. Biraz daha gençlerimizin ilgi düzeylerini artıracak bilgiler vermemiz gerekiyor" diyerek ailelere de tavsiyelerde bulundu.





"YENİ MESLEKLER SEKTÖR KAPILARINI AÇIYOR"





Öğrencilerin öncelikle hangi mesleği yapacaklarını seçmeleri gerektiğini dile getiren Uysal, "Geleceğin mesleği dediğimiz meslekler için öğrenciler kendini hazır hissediyorsa ve oraya karşı bir parça hoşgörüsü varsa bu meslekleri tercih etmeliler. Bazı meslekler artık pazarda doymuş durumda ve iş bulma olasılığı düşük. Bu yüzden yeni meslekler de ister istemez sektör kapıları açmakta. Bunları irdelemeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

- İstanbul