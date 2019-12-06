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Levent Vadisi kurumsal kimliğine kavuşuyor

Akçadağ Levent Vadisi Kurumsal Kimliğine Kavuşuyor Projesinin eğitimlerine başlanıldı.

06.12.2019 13:37 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:42Levent Vadisi kurumsal kimliğine kavuşuyor
Levent Vadisi Kurumsal Kimliğine Kavuşuyor Projesinin eğitimlerine başlanıldı.

Akçadağ Belediyesi, hizmet kalitesinin daha da yükseltilmesi için Kalınma Ajansı ile birlikte geçtiğimiz aylarda imzalanan protokol sonrasında 'Akçadağ Levent Vadisi Kurumsal Kimliğine Kavuşuyor' projesinin eğitimlerine başladı. Proje kapsamında Servis Teknikleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Konukla İletişim, Turist Rehberliği, Turizm Coğrafyası, Görgü ve Protokol Kuralları gibi programlarda eğitimler verilecek. Turgut Özal Üniversitesi Kale Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otelcilik Bölümü Öğretim Görevlileri tarafından verilecek eğitimler 5 gün sürecek. Akçadağ Levent Vadisi Kurumsal Kimliğine Kavuşuyor' projesi kapsamında eğitim çalışmalarının başladığını ve bu projeyle birlikte hizmet kalitesinin daha da yükseltileceğini belirten Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, özellikle Akçadağ ve Malatya turizmine büyük katkı sunan Levent Vadisi Seyir Terası ile ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi. Seyir Terası alanında faaliyete geçirdikleri restoran ile birlikte misafirlere yemek yeme imkanını da sunduklarını belirten Kazgan, "Teras alanı içerisinde bulanan kafeteryamız aktif bir şekilde zaten çalışmakta. Bizde personellerimize bölgemizin turizm anlamında değerlendirme içerisinde olduğu için bu projemizle birlikte yaptığımız kaliteli hizmeti daha üst seviyelere çıkarmak için hizmet içi eğitimi gerçekleştiriyoruz. Bizim için Vadiye gelen misafirlerimize kaliteli hizmet sunmak önceliğimiz. Bu anlamda hazırladığımız eğitim programlarını da bu değerlendirmede yaptık. Personellerimizin alacakları eğitim sonrasında misafirlerimize gösterdiğimizin ilgiyi ve özeni daha da artıracaklarına inanıyorum" diye konuştu. - MALATYA

Levent Vadisi, Akçadağ, Fırat, Güncel

Kaynak: İHA

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