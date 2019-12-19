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Levent Vadisi Kurumsal Kimliğine Kavuşuyor' Projesi eğitimleri tamamlandı

Akçadağ Belediyesi, hizmet kalitesinin daha da yükseltilmesi için Fırat Kalınma Ajansı ile birlikte geçtiğimiz aylarda imzalanan protokol sonrasında 'Akçadağ Levent Vadisi Kurumsal Kimliğine Kavuşuyor' projesinin eğitimlerini tamamladı.

19.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:37Levent Vadisi Kurumsal Kimliğine Kavuşuyor' Projesi eğitimleri tamamlandı
Belediyesi, hizmet kalitesinin daha da yükseltilmesi için Kalınma Ajansı ile birlikte geçtiğimiz aylarda imzalanan protokol sonrasında 'Akçadağ Levent Vadisi Kurumsal Kimliğine Kavuşuyor' projesinin eğitimlerini tamamladı.

Akçadağ Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından ortak olarak yapılan 'Akçadağ Levent Vadisi Kurumsal Kimliğine Kavuşuyor' projesi eğitimleri sona erdi. Proje kapsamında Servis Teknikleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Konukla İletişim, Turist Rehberliği, Turizm Coğrafyası, Görgü ve Protokol Kuralları gibi programlarda eğitimler verildi. Turgut Özal Üniversitesi Kale Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otelcilik Bölümü Öğretim Görevlileri tarafından verilen eğitimler 5 gün sürdü.

Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık, son dönemlerde özellikle yerli turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Levent Vadisi'nde 2012 yılından bu yana 1,5 milyona yakın yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını söyledi. Vadiye ilginin her geçen gün arttığını dile getiren Işık, "Fakat çalışanlarımız yerli ve yabancı turistleri ağırlama konusunda sorunlar yaşamaktaydı. Bu durumda müşteri memnuniyetsizliğine doğal olarak neden olmaktaydı. Belediyemiz tarafından işletilen Levent Vadisi Seyir Terası bünyesinde kafeterya, kış bahçesi, dinlenme alanı ve kamelyalar bulunmakta. Bizlerde Akçadağ Belediyesi olarak gelen misafirlerimizi daha iyi karşılamak, onları daha iyi ağırlamak ve kaliteli hizmet sunmak için personellerimize yönelik Fırat Kalkınma Ajansı'nın desteği ile birlikte Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksek Okulu ile birlikte eğitimler verdik. Personellerimize verilen eğitimler sonrasında umuyoruz ki artık hizmet kalitemizi daha da artıracağız. Bu anlamda yerli ve yabancı turist olarak Levent Vadisi Seyir Terası alanımızı ziyaret eden misafirlerimizde bu durumdan memnun olacaklar" dedi.

Proje kapsamında Sosyal Tesisler ve Levent Vadisi Seyir Terası'nda çalışanların aldıkları eğitimle daha kaliteli hizmet sunacağını belirten Işık, "Ayrıca eğitime katılan çalışanlarımıza katılım belgesi de verilecek. Projeye katılan personellerimize ve projeye emek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Levent Vadisi, Akçadağ, Fırat, Güncel

Kaynak: İHA

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