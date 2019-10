Levent Vadisi'nde Slackline gösterisi nefesleri kesti

Levent Vadisi'nde Slackline gösterisi nefesleri kestiSlackline Derneği Başkanı Kayserilioğlu: Slackline, halı sahada futbol oynamaktan 10 kat daha güvenliYüzlerce metre yükseklikte ip üzerine yürüyorlarMALATYA - Malatya 'nın Akçadağ ilçesindeki Levent Vadisi'de gerçekleştirilen Doğa Sporları Festivalinde Slackline ekibi gösterileri bu yılda yine nefesleri kesti. Türkiye Slackline Derneği Başkanı Nuri Kayserilioplu, yaptıkları sporun dışarıdan çok tehlikeli gözüktüğünü ifade ederek, "Uzaktan göründüğü zaman çok tehlikeli, ama halı sahafa futbol oynamaktan 10 kat daha güvenli" dedi.ABD'deki Büyük Kanyon'a benzetilen ve 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarının yer aldığı Akçadağ ilçesindeki Levent Vadisi'nde, Akçadağ Belediyesi tarafından 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Doğa Sporları Festivali bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. Adrenalin hiç eksilmediği festivalde, Slacklne Türkiye Ekibinin yüzlerce metre yükseklikte gerçekleştirdiği ip üzerinde yürüyüş bu yılda adeta nefesleri kesti.Yerden 240 metre yükseklikte gerçekleştirilen gösterilere büyük ilgi görürken, vatandaşlar heyecanla Slackline'yi pür dikkat izledi.Slackline Derneği Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Slakckline Spor Kulübü Sporcusu olan Nuri Kayserilioğlu, bu yılda Akçadağ Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festivalde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Festivalin ilk yılında bin 210 metre ile dünya rekorunun da kırıldığını anımsatan Kayserilioğlu, her yıl festivale katılarak gösteri ve antrenman yaptıklarını ifade etti.Vatandaşların Slackline spor dalına ilgi gösterdiğini de belirten Kayserilioğlu, "İnsanlar için dışarıdan bakıldığında akıl almaz bir şey gibi görünüyor. Evet tehlikeli gözüküyor dışarıdan bakıldığında. Bizi izlerken hem heyecanlanıyorlar hem de bizim için dualar ediyorlar. Bir yandan bazıları da 'Düşecek' diye bizim cesaretimizi kırmaya çalışıyor. Tabi herkes kendi mizacına göre ya destekliyor ya da farklı şeyler söylüyor" dedi.Türkiye'de şuan az sayıda kişinin bu spor dalını yaptığını dile getiren Kayserilioğlu, "Yurt dışına gittiğimizde orada inanılmaz güzel sahneler görüyoruz. 7'den 70'e kadar çok büyük yaş skalasında bu spor yapılabiliyor" ifadelerine yer verdi. Slackline'nin aslında çok güvenli bir spor dalı olduğunu vurgulayan Kayserilioğlu, "Uzaktan göründüğü zaman çok tehlikeli ama halı sahada futbol oynamaktan 10 kat kadar güvenli. Çünkü bir ok sakatlıklar görüyoruz duyuyoruz. İnsanlar diğer sporları çok daha güvenli gibi görüyor ya da trafikte seyahat etmeyi çok güvenliymiş gibi görüyor. Aslında Slackline en güvenli spor dallarından bir tanesi. Biz adrenalin bağımlısı değiliz yada biz sürekli böyle ölüme karşı meydan okumak istemiyoruz. Sadece bütün güvenlik önlemlerimizi alarak, kendi sınırlarımızı güvenli sınırlar içerisinde zorlamaya çalışıyoruz" dedi.Risk oranını minimize edecek her türlü önlemleri aldıklarını kaydeden Kayserilioğlu, kullandıkları bağlantı noktalarının en az 2,5 ton çekerli olduğunu ifade etti. Yine üzerinde yürüdükleri iplerin de 3 tona kadar dayanıklı olduğunu ve olası bir kopmaya karşılık ise yedek ipinde olduğunu söyledi.Türkiye'nin yer yerinde olduğu gibi Malatya'dan da geçlerin Slackline için taleplerinin olduğunu ifade eden Kayserilioğlu, "Ancan Türkiye2nin genelinde şöyle bir sıkıntı var. İnsanlar antrenman imkanı bulamıyor, malzeme bulamıyor, birlikte antrenman yapabileceği eğitmen yada sor arkadaşı bulamıyor. Bizimde bu derneği kurma amacımız bu. Türkiye'de Slackline'yi yaygınlaştırmak istiyoruz. Bulacağımız destekler ve sponsorlar ile malzemeleri alarak ihtiyacı olanlara göndermek ve eğitmen yetiştirmek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.Trabzon'dan Levent Vadisi Doğa Sporları Festivaline katılan Slackline sporcusu Melek Akbulut'ta, bu spor dalı ile üniversite de Dağcılık Kulübünde tanıştığını belirterek, " Bu yıl üçüncü kez geliyorum buraya. Burada tüm sporları yapma fırsatı buluyorum" diye konuştu.