Levent Yüksel 'Evde Kal' çağrısını şarkılarıyla yapacak

Levent Yüksel, Demirören Medya'nın düzenlediği '#EvdeKal#MüzikleKal' kampanyasına katıldı. Yüksel, bugün vereceği mini konserle hayranlarıyla buluşacak.

Demirören Medya'nın Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği '#EvdeKal#MüzikleKal' projesi, Türkiye 'yi müzikle buluşturarak moral vermeye devam ediyor.

Ev konserlerinin konuğu bu kez Levent Yüksel olacak. Bugün 21.05'te @lvntyksl Instagram hesabından canlı yayınla mini bir konser verecek olan Levent Yüksel, sevilen şarkılarını seslendirecek.

'#EvdeKal#MüzikleKal' projesine Demirören Medya'nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek verilerek devam edecek.

Kaynak: DHA