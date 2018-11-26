Levent Yüksel Mest Etti

Geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını seslendiren usta sanatçı Levent Yüksel hayranlarına unutamayacakları bir müzik ziyafeti sundu.
Geçmişten bugüne en sevilen şarkılarından oluşan repertuvarı ile dinleyicileri kendine hayran bırakan Levent Yüksel, yeni albümünden seçtiği şarkıları Jolly Joker Vadi İstanbul sahnesinegelen yaklaşık 1000 kişiden fazla müzik severle birlikte seslendiren usta sanatçı kendisine gösterilen ilgii adına memnun olduğunu söyledi.
İstanbul,Levent Yüksel
26 Kasım 2018 Pazartesi 09:30