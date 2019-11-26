Haberler » Ekonomi » 'Leventbey' ve 'Muratbey' gelecek yıl çiftçinin kullanımına sunulacak - Ekonomi

"Leventbey" ve "Muratbey" gelecek yıl çiftçinin kullanımına sunulacak

Niğde'de 2005 yılından bu yana yürütülen ıslah çalışmalarıyla geliştirilen ve tescillenen tohumluk 10 yerli patates çeşidinden ikisinin özel sektöre satışı yapıldı.

26.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:44
'de 2005 yılından bu yana yürütülen ıslah çalışmalarıyla geliştirilen ve tescillenen tohumluk 10 yerli patates çeşidinden ikisinin özel sektöre satışı yapıldı.
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, enstitüde düzenlenen törende, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle sürdürülen ıslah çalışmaları neticesinde ilk patates çeşitlerinin 2015'te tescil edildiğini söyledi.
Şu ana kadar yerli 10 patates çeşidini ülke tarımına kazandırdıklarını belirten Pırlak, şöyle dedi:
"Geçen yıl Türkiye'de ilk kez 4 çeşidimizin özel sektöre devir işlemlerini gerçekleştirmiştik. Bu yıl yine 2 yerli ve milli patates çeşidi 'Leventbey' ve ' 'in özel sektöre devir işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Söz konusu çeşitlerimizin depo dayanıklılıkları oldukça yüksek, verimli, orta erkenci grupta yer alan, pazarlanabilir yumru oranı yüzde 94. İnşallah bu çeşitlerimizin de devreye girmesiyle üreticilerimizin maliyetlerinin oldukça aşağı düşeceğini düşünüyoruz. Yerli firmamız olan Selanik Tohumculuk tarafından söz konusu çeşitlerimiz ihale yoluyla alındı. Bu çeşitleri, tohumluk yumruları çoğaltarak sertifikalı hale getirecekler ve kıymetli üreticilerimizle buluşturacaklar."
Selanik Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bengi de daha önce 3 yerli çeşidi aldıklarını ve çoğaltımına başladıklarını ifade etti.
"Leventbey" ve "Muratbey"i de aldıklarını dile getiren Bengi, "Yerli ve milli çeşitleri çoğaltmaktan gururluyuz. Ülke tarımına kazandıracağız. Şu anda elimizde fazla materyal olmamasına rağmen bu çeşitlerimizi çoğaltıp önümüzdeki yıl çiftçilere satışına başlayacağız." diye konuştu.

Muratbey, Niğde, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
13:42 Milli patatesler, özel sektöre devredildi
13:41 Türk ve Suriyeli kursiyerlere iş imkanı - BURSA
13:33 Bakan Varank: Yerli otomobil aralıkta tanıtılacak
13:33 Borsa, günün ilk yarısında geriledi
13:30 28. Kalite Kongresi
12:34 Korkunç cinayet: Karısını baltayla öldürüp daha sonra kendini polise ihbar etti
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
10:36 Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istiyoruz
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:52 Genç sporcu, banka kredisiyle fitness sporunda dünya şampiyonu oldu
09:10 Marketlerdeki plastik poşet fiyatları yeni yılda da 25 kuruş olacak
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
18:42 Motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek
26.11.2019 13:44:27