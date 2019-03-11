Giyim Devi Levi Strauss & Co, Halka Arzı Planlıyor

Bluejean üreticisi Levi Strauss & Co Pazartesi günü yapılan bir düzenlemeyle, 36,7 milyon A Sınıfı hisse senedini 14 – 16 dolar arasında değişen fiyatlarla halka arz etmeyi planladığını duyurdu.

587 MİLYON DOLAR GELİR BEKLENİYOR

Şirket, 100 milyon doları geçmeyeceğini iddia eden daha önceki raporlara rağmen, fiyat aralığının üst ucunda 587 milyon dolar gelir elde etmeyi planlıyor.

İLK KEZ 1971 YILINDA HALKA AÇILDI

Şirket, Şubat ayında New York Borsası'na LEVI adı altında kote oldu. Levi Strauss, 1853 yılında kurulduktan sonra ilk kez 1971 yılında halka açıldı ancak 13 yıl sonra tekrar özel oldu.

Kaynak: DHA