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Levyeli telefon hırsızı bekçiden kaçamadı

Kahramanmaraş'ta sırt çantasında taşıdığı levyeyle iletişim dükkanlarını hedef alan bir kişi, bekçi tarafından yakalandı.

04.01.2020 00:15 | Son Güncelleme: 04.01.2020 00:20 Levyeli telefon hırsızı bekçiden kaçamadı
'ta sırt çantasında taşıdığı levyeyle iletişim dükkanlarını hedef alan bir kişi, bekçi tarafından yakalandı. Hırsızlık anı iş yeri kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgilere göre, gece yarısı il merkezinde sırt çantasıyla dolaşan bir kişiyi şüphe üzerine durduran emniyet bekçisi, üst araması yaptı. Sırt çantasında bulunan levye ile iletişim dükkanlarından telefon çaldığı tespit edilen Zekeriya T.'nin (26) 1 ay önce bir iş yerinden 13 adet cep telefonu çaldığı belirlendi. İş yerlerinden telefon hırsızlığı yapan Zekeriya T., alınan sağlık raporunun ardından sorgulanmak üzere Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zekeriya T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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