Levyeyle kapısını açtıkları evden 20 bin liralık altın çalan 3 kadın aranıyor

ADIYAMAN'da, 3 kadın levye ile çelik kapısını açarak girdikleri evde bulunan 20 bin lira değerindeki altınları alarak kaçtı.

Olay, öğle saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesinde meydana geldi. 8 katlı binanın en üst katında S.Ç.'ye ait eve kimsenin olmadığı sırada kimliği belirsiz 3 kadın geldi. Evin kapısını levye ile açarak içeri giren şüpheli kadınlar, yatak odasında bulunan 20 bin lira değerindeki altınları çalarak kaçtı.