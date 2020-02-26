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Lewandowski sakatlığı sebebiyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak

Almanya Ligi ekiplerinden Bayern Münih'in golcü oyuncusu Robert Lewandowski, sol diz ekleminin yanındaki kaval kemiğinde çatlak meydana geldiği için 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

26.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:33

Birinci Ligi takımlarından Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski sakatlığı sebebiyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Alman kulübünden yapılan açıklamada, Lewandowski'nin bugün Münih'te takım doktoru Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt tarafından muayene dildiği belirtildi.

BACAĞI ALÇIYA ALINACAK

Açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in dün akşam Chelsea'ye karşı oynadığı maçta sakatlanan 31 yaşındaki oyuncunun, sol diz ekleminin yanındaki kaval kemiğinde çatlak meydana geldiğinin tespit edildiği bildirildi. Lewandowski'nin bacağının alçıya alınacağı ve 10 gün sonra çalışmalara başlayacağı ifade edilen açıklamada, Polonyalı golcünün yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

LİGDE 25 GOL ATTI

Bundesliga'da bu sezon toplam 25 gol atan 31 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih'in deplasmanda Chelsea'yı 3-0 mağlup ettiği maçta 1 gol atmıştı.

Lewandowski sakatlığı sebebiyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak

Bayern Münih, Almanya, Futbol, Spor

Kaynak: AA


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