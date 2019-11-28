Lewandowski tek başına 23 takımı geride bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçları tamamlanırken, turnuvanın şu ana kadar en golcü ismi Bayern München forması giyen Robert Lewandowski oldu. 5 maçta 10 defa fileleri sarsan yıldız golcü, bu performansıyla tek başına 23 takımı geride bıraktı. Şampiyonlar Ligi'nde yer alan 32 takımdan 23 tanesi Lewandowski'nin gol sayısını yakalayamadı.

DEVLERİ ARDINDA BIRAKTI

Gruplarda son maçlar öncesi 10 golü bulunan Lewandowski, Atletico Madrid, Barcelona, İnter, Borussia Dortmund, Chelsea, Napoli, Valencia ve Leipzig'in de içinde yer aldığı 23 takımı ardında bıraktı. Lewandowski, İtalyan devi Juventus ile de aynı sayıda gol kaydetti.