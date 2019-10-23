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Lewandowski Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok gol atan 5. oyuncusu oldu

Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Bayern Münih'in deplasmanda Olympiakos'u 3-2 mağlup ettiği maçta Robert Lewandowski 2 gol attı. Polonyalı golcü Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok gol atan 5. oyuncusu oldu.

23.10.2019 11:01

Bayern Münih'in başarılı golcüsü Robert Lewandowski bu sezon fırtına gibi esiyor. Polonyalı golcü oyuncu Bayern Münih formasıyla çıktığı 13 resmi matça tam 18 gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde ise çıktığı 3 maçta 5 gol attı. Deneyimli golcü Şampiyonlar Ligi'nde toplam gol sayısını 57'ye çıkartarak Devler Ligi'nin en çok gol atan 5. oyuncusu oldu.

BAYERN KAYIPSIZ GİDİYOR

Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan maçta Olympiakos'un gollerini 23. dakikada Youssef El-Arabi ve 79. dakikada Guilherme atarken, konuk ekip Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 34. ve 62. dakikalarda Robert Lewandowski ve 75. dakikada Tolisso kaydetti.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltip liderliğini sürdürürken, Olympiakos 1 puanda ve son sırada yer aldı.

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Robert Lewandowski, Bayern Münih, Olympiakos, Spor

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