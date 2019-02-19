Formula 1'de şampiyonlukları ile tüm dünyada tanınan Lewis Hamilton ile eski sevgilisi ABD'li şarkıcı Nicole Scherzinger'ın özel görüntülerinin videosu ortaya çıktı.

500 BİN KİŞİ İZLEDİ

Formula 1'in önemli isimlerinden olan Lewis Hamilton gündeme oturdu.Hamilton ile eski sevgilisi ABD'li şarkıcı Nicole Scherzinger hacker kurbanı oldu. Formula 1'in efsanelerinden Hamilton ile Scherzinger'ın birlikte olduğu dönemden görüntüleri internette paylaşıldı. O görüntüler ise iki gün içinde yaklaşık 500 bin kişi tarafından izlendi.

Lewis Hamilton ile ABD'li Şarkıcı Nicole Scherzinger'ın Özel Görüntülerinin Videosu Ortaya Çıktı!">

YASAL YOLLARA BAŞVURDU

İki buçuk dakikalık videoyu İngiliz The Sun Gazetesi yayınladı.Gazetenin böyle bir hamle yapması kamuoyunu da oldukça şaşırttı. İkili gelişmelerin ardından görüntülerin kaldırılması için yasal yollara başvurdu. Nicole Scherzinger'in bu video nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadığı, şarkıcıya yakın bir kaynak tarafından doğrulandı. Hamilton ile ünlü şarkıcı 8 yıllık birlikteliğin ardından 2015'te yollarını ayırmıştı. Çiftin ayrılık sebebi olarak Nicole'ün evlenmek istemesi, Hamilton'ın ise evlilik için hazır olmaması gösterilmişti. Scherzinger, bir süredir tenisçi Grigor Dimitrov ile aşk yaşıyor.