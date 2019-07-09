Lewis Holtby, Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Alman Bild gazetesi, kısa bir süre öne Beşiktaş'ın Holtby'ye 2+1 yıllık sözleşme ve senelik 1,8 milyon euro maaş teklif ettiğini duyurdu.

Alman futbolcu 1 Temmuz 2015 tarihinde Tottenham'dan Hamburg'a 6,5 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Lewis Holtby'un Alman ekibiyle 1 Temmuz 2019 tarihinde sözleşmesi bitti.

LEWIS HOLTBY KİMDİR?

18 Eylül 1990 doğumlu Alman futbolcu Lewis Holtby kariyerine Gerderath'ın altyapısında başladı. Daha sonra oradan Mönchengladbach'ın altyapısına giden Holtby, 2009 yılına kadar Alemannia Aachen takımının -A takıma kadar- her kademsinde forma giydikten sonra Schalke 04'e transfer oldu. Schalke 04 oyuncusuyken sırasıyla Bochum ve Mainz takımlarına kiralanan 28 yaşındaki oyuncu, 2013 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'a transfer oldu. Tottenham'da çok şans bulamayan Holtby, Fulham ve Hamburg'a kiralandıktan sonra 2015 yılında Hamburg'a direkt transfer oldu. 2015'ten bu yana Hamburg'da oynayan Alman futbolcunun 2019 yaz sezonu itibariyle sözleşmesi sona erdi.