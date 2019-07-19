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Lexus, LC'nin üstü açılan modelini üretme kararı aldı

Lexus, LC modelinin üstü açılan versiyonunu üretecek.

19.07.2019 15:40 Lexus, LC
Lexus, LC modelinin üstü açılan versiyonunu üretecek.
Lexus'tan yapılan açıklamaya göre, premium otomobil üreticisi Lexus, süper coupe LC'nin üstü açılan versiyonunu üreterek sıra dışı tasarımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Lexus böylece 2015'ten bu yana ilk kez üstü açılan bir modelin üretimini gerçekleştirecek.
2014 yılında RC'nin üstü açılan konseptini sergileyen Lexus, LC'nin üstü açılabilen konseptini ise ocak ayında gerçekleştirilen Detroit Otomobil Fuarı'nda gösterdi. Lexus, büyük beğeni toplayan LC Convertible Concept'i üretime aktarma kararı aldı.
Aracın prototipini gümüş ve siyah dijital kamuflaj motifleriyle gösteren şirket, LC'nin orijinal tasarım dilini kullandı ve özel hatlarıyla kendine ait bir kimlik ortaya koymayı da başardı.
LC'nin ödüllü tasarımını daha ileriye taşımayı başaran Lexus, aracın teknik detaylarını ve üretim tarihlerini önümüzdeki dönemde açıklayacak. Lexus, LC Coupe'nin yanına üstü açılan LC Convertible'ı ekleyerek amiral gemisi ürün gamını genişletecek.
Kaynak: AA
Lexus, Ekonomi

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