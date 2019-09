Lexus LC Türkiye'de

Premium otomobil üreticisi Lexus , markanın ulaştığı teknolojinin ve tasarımın zirvesi olan LC 500 süper coupe modelini Türkiye 'de sunmaya başlıyor.Lexus açıklamasına göre, hibrit motora sahip bu özel Lexus LC 500 modeline Türkiye'de bu yıl sadece 2 kişi sahip olabilecek. Ekim ayından itibaren Lexus showroomlarında öncelikli olarak yerini alacak Lexus LC 500h, 359 HP güç üreten markanın en yeni 3.5 litrelik V6 hibrit motoruna sahip.Spor otomobilde lüksün tanımını yeniden belirleyen süper coupe LC 500h modeli 1 milyon 690 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak."LC'yi satın alacak 2 müşterimiz, bu ayrıcalığı en özel haliyle yaşayacak"Açıklamada görüşlerine yer verilen Lexus Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, LC modelinin önemine işaret ederek, Lexus markasının yeni tasarım felsefesini yansıtan LC'yi Türkiye'de satışa sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.Birçok markanın sektörün mevcut durumu sebebiyle araç getirmekte çekindiği bir ortamda, hem yeni modelleri sunmaya hem de yatırımlarına devam ettiklerini aktaran Bozkurt, şunları kaydetti:"Son dönemde LS ve ES sedan modellerimizi sunduk. Şimdi ise markanın yeni tasarım anlayışını sergileyen süper coupe modelimiz LC'yi Türkiye'ye getirdik. LC herkesin beklediği, sürekli olarak 'ne zaman geleceğini' sorduğu bir modeldi. Lexus'un konseptini birebir üretime aktardığı ilk model olarak dikkat çeken LC'ye, bu yıl Türkiye'de sadece 2 şanslı kullanıcı sahip olabilecek. Bu araçlardan biri İstanbul Lexus Dolmabahçe showroomunda ve diğeri de Ankara Lexus Mahall showroomunda sergilenecek. Her zaman söylediğimiz gibi Lexus sahibi olmak zaten ayrıcalıktır. LC'yi satın alacak 2 müşterimiz ise bu ayrıcalığı en özel haliyle yaşayacak. LC modeli aynı zamanda Lexus'un liderlik ettiği lüks hibrit teknolojisine de sahip. Bu sayede yüksek performans sunmasının yanında yakıtı da en verimli şekilde kullanıyor. LC, Lexus markasının teknoloji ve tasarımda geldiği üst düzey noktayı temsil ediyor."Lexus'un Türkiye'deki stratejisinin uzun vadeli olduğunu belirten Bozkurt, "Lexus olarak Türkiye'de ilk showroomumuzu açtığımız 2016 yılından bu yana öncelikli hedefimiz markamızın bilinirliğini artırmaktı. Geçen süre içinde Lexus'un yollarda daha fazla göründüğünü ve yaptığımız hedefli iletişim çalışmaları ile daha çok kişiye ulaştığımızı söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı"Premium segment kullanıcılarına gerçek lüksü göstermek istiyoruz"Otomotiv sektörünün daralması nedeniyle satış adetlerini öncelikli olarak görmediklerini, buna rağmen yatırımlarına devam ettiklerini bildiren Bozkurt, şu değerlendirmelerde bulundu:"Lexus İstanbul showroomunu Dolmabahçe'ye taşıyarak daha seçkin bir konuma almamız ve Ankara'da özel bir lokasyonda ikinci showroomumuzun açılışını gerçekleştirmemiz, bizim Türkiye'ye sonuna kadar inandığımızın birer göstergesi. Ankara da, İstanbul gibi bizim için önemli lokasyonlardan biri ve Türkiye'de en başından beri burada bir showroom açma planları yapıyorduk. Şimdiye kadar aldığımız tepkiler de bunun doğru bir adım olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu sayede premium segment kullanıcılarına gerçek lüksü göstermek istiyoruz. Lexus için satış yapmak kadar satış sonrasında verilecek hizmet de çok büyük önem taşıyor. Bu paralelde marka olarak Türkiye'de 60'a yakın satış sonrası hizmet noktamızda hiçbir premium markada göremeyeceğiniz bir hizmet sunmaktayız. Ayrıca, Lexus'un yüksek ikinci el değerini kanıtlayan, araç kullanımına ve yılına bağlı olarak sunduğumuz geri alım garantisi de müşterilerimize ayrı bir güven vermektedir."Lexus LC 500Lexus LC 500, tasarım konusunda ulaştığı zirveyi de gözler önüne sererek marka için yeni bir dönemin kapısını açıyor. Klasik coupe tarzını, tasarım ödülü kazanan LF-FC konseptiyle birleştiren LC 500, bunu gerçeğe yansıtarak her açıdan dikkati çekici bir tasarım ortaya koydu. Bu çekici tasarımı teknolojiyle buluşturan LC 500, Lexus'un bilinen L-finesse tasarım felsefesini sportif bir biçimde yeniden yorumluyor.LC 500, 2.870 mm dingil mesafesi ve 4.760 mm uzunluğuyla sportif ölçülere sahip. Düşük motor kaput çizgisi, coupe'nin atletik profili ve akıcı tavan çizgisi, sürücünün etrafında şekillenmiş siluetiyle farklı bir tasarım ortaya koyuyor.Lexus'a özgü yeniden yorumlanan ön panjur ve hareketli arka kanat otomobile radikal bir görünüm kazandırıyor. LC 500'ün üçlü LED far ünitesi ise ultra kompakt yapısıyla alçak kaput çizgisini ve kısa ön bölümü daha da belirginleştiriyor.Dünyanın ilk 10 ileri otomatik şanzımanı LC'deLC'nin 477 HP güç üreten 5.0 litrelik atmosferik motora sahip benzinli versiyonu da sipariş üzerine Türkiye'ye getirilecek. V8 motora sahip benzinli LC 500, dünyada lüks bir otomobilde ilk kez sunulan 10 ileri otomatik şanzımanıyla teknoloji konusunda da öncülük yapıyor. Konvansiyonel otomatik şanzımanlara göre daha hızlı çalışan 10 ileri Direct Shift şanzıman, 0.12 saniye ile insanın gözünü kırpma süresinin yarısı gibi bir sürede vites değişimi sağlıyor. Sistem aynı zamanda günlük sürüş rutinlerini öğrenerek en uygun vitesi seçiyor. Atmosferik V8 motora sahip LC, etkileyici sesiyle birlikte spor otomobil deneyimini farklı bir boyuta taşıyor. LC 500, 0-100 km/s hızlanmasını ise sadece 4,7 saniyede gerçekleştiriyor.LC'nin hibrit motora sahip LC 500h versiyonunda yer alan Multi Stage Hybrid Sistemi, performans otomobilleri için özel olarak tasarlanmış hibrit güç ünitesinin yeni jenerasyonunu temsil ediyor. Sistemin "daha fazla güç ve tork", "daha yüksek verimlilik" ve "daha fazla sürüş zevki" gibi 3 amacı bulunuyor. Bu sistem, güç ve yakıt tüketimi arasındaki optimum dengeyi sağlarken, aynı zamanda daha sportif ve keyif verici bir sürüş deneyimi için gaz pedalının sürücüye verdiği tepkinin de motor devriyle uyum içerisinde olmasını sağlıyor.LC 500h'de güçlü bir elektrik motoru, lityum iyon yeni batarya ve 3.5 litre V6 benzinli motor yer alıyor. LC 500h'nin hibrit motorunun kombine gücü ise 359 HP olarak dikkati çekiyor. Bu araçla birlikte bir hibrit araçta ilk defa E-CVT şanzıman tam otomatik 4 kademeli şanzıman ile birleştirilerek kullanılıyor. Fiziksel viteslerin yerleştirilmesi, sürücünün ihtiyaç duyduğu motor devirleriyle daha iyi uyum sağlanmasına imkan veriyor. Elektrik motorunun yüksek torku, gaz pedalına basıldığı anda doğrudan alınabiliyor. LC 500h'nin 0-100 km/s hızlanması ise 4,9 saniye ile dikkati çekiyor.