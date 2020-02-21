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Leyla Aydemir'in annesi duruşma salonunu terk etti

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili görülen davada anne Şükran Aydemir, mahkeme başkanına "Önce Allah'ın adaletine sonra sizin adaletinize güveniyorum" dedi.

21.02.2020 10:09 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:09Leyla Aydemir'in annesi duruşma salonunu terk etti
'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili görülen davada anne Şükran Aydemir, mahkeme başkanına "Önce Allah'ın adaletine sonra sizin adaletinize güveniyorum" dedi.

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayeti ile ilgili görülen duruşmaya bugün devam ediliyor. Biri tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada anne Şükran Aydemir, mahkeme başkanına "Önce Allah'ın adaletine sonra sizin adaletinize güveniyorum. Farz edin ki Leyla sisin kızınız" diyerek duruşma salonunu terk etti.

Aydemir, duruşmaya katılmayacağını söyledi. - AĞRI

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Kaynak: İHA

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