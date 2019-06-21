21.06.2019 14:35
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Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili 7 sanığa istenen ceza belli oldu

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin 7 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 14'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Ağrı merkezinde yaşayan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin 15 Haziran 2018'de bayram ziyareti için gittikleri Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan kızları Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, baba Aydemir'in tutuklu bulunan kuzeni M.A.A'nın da aralarında olduğu 7 sanık hakkında "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor. Sanıkların yargılanmasına 20 Eylül 'de başlanacak.

NE OLMUŞTU

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar kapsamında ekiplerce bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köydeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında, akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Aydemir'in cenazesi, Bezirhane köyünde defnedilmişti.

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili 7 sanığa istenen ceza belli oldu
Kaynak: AA
ağrı , ağırlaştırılmış müebbet , ölüm , leyla aydemir , 3. Sayfa , Güncel

YORUMLAR(43)
ADAM:bunlar için ADALET namluda. nefes almayı haketmiyorlar
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ZEYNEP:canım benim allah o çocuğun canını acıtmaz onlar acı çektirdiğini zannedip vicdan azabı çekecekler ama o meleğin canı hiç acımadı ne yapmış olsalar bile
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JJ:Otopsi raporunda darp yok, kesik yok, açlıktan ölme yok, cinsel istismar yok. Sadece bulunmadan 6-7 gün önce ölmüş olabileceği bilgisi var. Bu nasıl rapordur ki çocuğun neden öldüğü belli değil. Bu çocuk niye öldü o zaman? Bu 7 kişi neden tutuklu? Delil yoksa ceza almaları mümkün mü? Aramalar sırasında da, şimdi de bir sürü tuhaflık var. Olan koca gözlü kıza oldu.
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HAMZA:14 yıl ne ya.
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AHMET:az bile olmuş. bu suçsuz yavruya yapılana bak. insanlıktan nasipsiz hayvanlar. güya bunlar akraba. akrep bunlardan dahi insandır.
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