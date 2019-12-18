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Leyla Çıdamlı ne zaman öldü? Leman Çıdamlı kimdir? Leman Çıdamlı biyografi

Türk tiyatro, sinema ve dizi yapımlarının tanıdık simalarından olan Leyla Çıdamlı 1 Ocak 1932 doğumludur. Birçok hafızalara kazınan yapımda yer alan Leyla Çıdamlı, hayatı, biyografisi ve yer aldığı yapımlarla merak konusu oldu. Peki, Leyla Çıdamlı kimdir? Leyla Çıdamlı ne zaman öldü? Leman Çıdamlı biyografi

18.12.2019 05:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 05:00Leyla Çıdamlı ne zaman öldü? Leman Çıdamlı kimdir? Leman Çıdamlı biyografi

Kaynanalar dizisi ile tanınan ve birçok büyük yapımda yer alan Leyla Çıdamlı, yer aldığı yapımlar, oyunculuğu ve tarzı ile hafızalara kazındı. Ölüm yıldönümünde tekrar hatırlanan Leyla Çıdamlı'nın ne hayatı, rol aldığı filmler ve biyografisi merak konusu oldu. İşte Leyla Çıdamlı kimdir, Leyla Çıdamlı biyografi ve Leyla Çıdamlı rol aldığı yapımlar konusunun detayları…

LEYLA ÇIDAMLI KİMDİR?

Leman Çıdamlı Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. 1974'te sinema filmi çekilen ve televizyon dizisi olarak da ekranlara gelen Kaynanalar adlı yapımda canlandırdığı "Nuriye Kantar" tiplemesiyle tanınır. "Nuriye Kantar" tiplemesinin yanı sıra "Mahallenin Muhtarları" dizisinde yaklaşık 10 yıl boyunca canlandırdığı kaynana Seher karakteriyle de akıllarda yer edinmiştir. Akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören Leman Çıdamlı 80 yaşında vefat etti; cenazesi ise Pendik; Şeyhli Mezarlığı'nda kısa süre önce vefat eden eşinin yanına defnedildi.

LEYLA ÇIDAMLI FİLMOGRAFİSİ

• Aşk Oyunu (2005)

• Sen Ne Dilersen (2005)

• Cennet Mahallesi (2004) - Suna

• Büyükannenin Konağı (2003) - Büyükanne

• Şöhretler Kebapçısı (2003)

• Bedel (2000) - Meryem

• Yasemince (1997) - Zehra

• Gülşen Abi (1994) - Naciye

• Nasreddin Hoca (1993)

• Çılgın Aşıklar (1993)

• Mahallenin Muhtarları (1992) - Seher

• Varyemez (1991) - Melek

• Zehir Hafiye (1989) - Zeynep'in Halası

• Bıçkın (1988) - Osman'ın Ninesi

• Kaynanalar (1988) - Nuriye Kantar

• Aşkın Gözü Kördür (1987)

• Perihan Abla (1986)

• Kahkaha Marketi (1986) - Kabzımal Cemile

• Bizim Kız (1977) - Toto Karaca seslendirmesi

• Bülbül Ailesi (1976) - Asiye

• Kaynanalar (1975) - Nuriye Kantar

• Nöri Gantar Ailesi (1975) - Nuriye Kantar

• Kanlı Deniz (1974) - Tonyalı'nın Karısı

• Köyden İndim Şehire (1974) - Ali Rıza'nın Karısı

• Kaynanalar (1974) - Nuriye Kantar


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