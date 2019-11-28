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Leyla Gencer belgeseli "la diva turca" Süreyya Operası'nda

Opera sanatçısı Leyla Gencer'in hayatını ve sanatını anlatan "Leyla Gencer: La Diva Turc" belgeseli, 1 Aralık 2019 Pazar saat 18.00'de, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gösterilecek.

28.11.2019 16:53 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:53Leyla Gencer belgeseli

Leyla Gencer'in hayatına ilişkin ilk yapım olan belgeselin yapımcılığını İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve yönetmenliğini ise Metin üstleniyor. Senaryosunu gazeteci ve yazar Zeynep Oral'ın kaleme aldığı belgesele sesiyle hayat veren isim ise oyuncu Halit Ergenç. 85 dakikalık film, 2018 boyunca Milano, Roma, Napoli ve İstanbul'da çekilerek hazırlandı.

Filmin gösteriminden önce Leyla Gencer'in anısına bir de mini konser verilecek. Özgecan Gençer, Hale Soner ve Ayten Telek'in sesine piyanoda Fügen Yiğitgil eşlik edecek. Belgesel gösteriminden sonra ise Zeynep Oral ve Selçuk Metin soruları yanıtlayacak.


İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Leyla Gencer, Zeynep Oral, Selçuk, Güncel

Kaynak: Bültenler

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