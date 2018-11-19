İstanbul
Devlet Opera ve Balesi'ne (İDOB) emeği geçmiş isimler, "Ustalara Saygı Gecesi" etkinliğinde yad edilecek.
Devlet Sanatçıları Leyla Gencer
, Aydın Gün
, Ayhan Baran
, Mete Uğur, Suna Korat, Okan Demiriş ve genç yaşta hayatını yitiren Zehra Yıldız'ın da aralarında olduğu çok sayıda önemli ismin anılacağı etkinlik, Kadıköy Belediyesi
Süreyya Opera Sahnesi'nde yarın 20.00'de gerçekleşecek.
Opera, bale ve orkestra sanatçılarının yanı sıra teknik ekibin de hatırlanacağı konserde, İDOB'un genç solistlerinden Ayşe Sinem Ekşioğlu ve Muzaffer Soydan'a dansçılar Berfu Elmas ile Batur Büklü eşlik edecek.
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:44