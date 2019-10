"Leyla ile Mecnun" izleyiciden tam not aldı

Ankara Devlet Tiyatrosunca, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt yönetmenliğinde sahneye konulan "Leyla ile Mecnun" oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

İskender Pala'nın yazdığı oyun, sade dans düzeni, dekor, ilgi çekici ışık tasarımı ve dönemi yansıtan kostümleriyle büyük bir aşkı anlatıyor.

Eserin yazarı İskender Pala, bu akşam Küçük Tiyatro'da yapılan prömiyer sonrasındaki konuşmasında, "Fuzuli'nin ruhu şad olsun. Bize böyle bir eser bırakmış. Onun yaptığının sadece işçiliğini yapabildim. Eserler ona aittir, bizimki sadece sahneye uyarlaması." dedi.

Pala, eseri beğendiğini belirterek, "Oyuncular son derece başarılıydı. Çok güzel bir oyun olmuş. İnşallah izleyici de beğenir ve sürer. Yönetmenin yorumu şüphesiz her oyunda vardır. O yorum esere değer katacak şekildedir. Bir yazar, hayal ettiğinin bazen sahnede daha güzelini görür. Bazen değişiğini görür. Bunlar yorumcunun, yani yönetmenin takdiridir. Bu bakımdan oyunu güzel ve iyi buldum." diye konuştu.

Leyla ile Mecnun'un, Türkiye medeniyetini yüzyıllar boyu harmanladığını, nesilleri birbirine bağladığını dile getiren Pala, sıradan bir hikaye ve masal olmadığını, sahnelerde bu eserin oynanmasının izleyiciye değer katacağını ifade etti.

"Tüm sanatçılara yürekten teşekkür ediyorum"

Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit de "Duygulu, romantik, insan sevgisini, aşkı hatırlatan, 'sevda için aşk için can verilir.' dedirten şahane bir oyun. Eseri yazan İskender Pala'ya, emek veren tüm sanatçılara yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Leyla ile Mecnun ekibinin izleyenlere çok güzel bir akşam yaşattığını belirten Koçyiğit, sevginin, aşkın bir kez daha ne kadar değerli olduğunu hatırladıklarını söyledi.

Konservatuvarda eğitim görürken kendisini hep Küçük Tiyatro Sahnesi'nde hayal ettiğini, alkış almayı, selama çıkmayı istediğini ama bunun gerçekleşmediğini ifade eden Koçyiğit, "İyi bir tiyatro izleyicisi oldum. Sinema aşkı, her şeyin önüne geçti ama tiyatronun yeri bambaşka. Hiç belli olmaz belki bir gün sahnede olurum." diye konuştu.

"İsteğimiz, izleyenlerin beğenmesi"

DT Genel Müdürü, rejisör Mustafa Kurt da oyuna yoğun ve titiz bir çalışmayla hazırlandıklarını dile getirdi. Kurt, "Bugün protokolümüz ve ağır misafirlerimiz de vardı. Misafirlerimiz oyunu beğendiklerini söylediler. İnşallah tiyatroseverler de beğenir ve oyunumuz birkaç sezon sürer. İsteğimiz, izleyenlerin beğenmesi." ifadelerini kullandı.

Leyla ile Mecnun'un prömiyerine Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeleri Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Genel Müdür Yardımcısı Volkan Ersoy ve çok sayıda tiyatrosever katıldı.

Kaynak: AA