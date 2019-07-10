10.07.2019 09:49
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Minik Leyla'nın ailesine DNA testi yapıldı, biyolojik babası ortaya çıktı

Ağrı'da, geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ailesine DNA testi yapıldı. Amca Musa Aydemir'in ihbarda iddia edilenin aksine, Leyla Aydemir'in biyolojik babası olmadığı tespit edildi.

Ağrı'da, geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede, ailesine yapılan yapılan DNA incelemesinin sonucu yer aldı. Gelen bir ihbar üzerine, anne Şükran, baba Nihat ve amca Musa Aydemir'den örnekler alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede Leyla Aydemir'in annesinin yüzde 99,99 ihtimalle Şükran, babasının ise yine yüzde 99,99 ihtimalle Nihat Aydemir olduğu belirlendi. Tutuksuz sanık Musa Aydemir'in, ihbarda iddia edilenin aksine, Leyla Aydemir'in biyolojik babası olmadığı tespit edildi.

NE OLDU?

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018 tarihinde dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kayboldu. Günlerce aranan, tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın, 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde su içerisinde yüzüstü cansız bedeni bulundu. Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (32), 18 Temmuz'da 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

7 SANIĞA DAVA AÇILDI

Türkiye'yi acıya boğan olaydan yaklaşık bir yıl sonra hazırlanan iddianame, Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, tutuklu Mehmet Ali Aydemir ile Leyla'nın amcaları Musa Aydemir (28), Yusuf Aydemir (42) ile köylülerden B.D. (47) ve eşi H.D. (55), A.A. (37) ve eşi Y.A. (40), hakkında; 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

SON VE VİDEOYU AMCA ÇEKMİŞ

Hazırlanan iddianamede, amca Musa Aydemir'in Leyla'nın kaybolduğu gün köyün üst tarafında bulunan yolda yürürken 08.40 ile 09.00 aralarında küçük kızın videosunu ve fotoğrafını çektiği kaydedildi. Leyla'nın nazar boncuklu kolyesinin boynunda takılı olduğu, turkuaz- beyaz çizgili tşörtlü videosunun Musa Aydemir tarafından WhatsApp üzerinden birçok kişiye gönderildiği belirlendi.

İHBARLA DNA İNCELEMESİ YAPILDI

İddianamede, Denizli 112 Acil Sağlık ihbar hattına "Leyla'nın babası Nihat aydemir değil. Gerçek babası, amca Musa Aydemir. Bu konu Nihat Aydemir tarafından öğrenildikten sonra öldürülen Leyla Aydemir, Nihat Aydemir'den uzaklaştırıldı" şeklinde ihbarda bulunulduğu yer aldı.

Bu ihbar üzerine baba Nihat, amca Musa ve anne Şükran Aydemir'den alınan numuneler Leyla'dan alınan örneklerle karşılaştırıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu, Biyoloji İhtisas Dairesinde yapılan 'soybağı araştırma incelemesi'nde Leyla Aydemir'in biyolojik annesinin yüzde 99,99 ihtimalle Şükran, biyolojik babasının ise yine yüzde 99,99 ihtimalle Nihat Aydemir olduğu belirlendi. Leyla ile Musa Aydemir'e ait DNA profili karşılaştırması yapıldığı, amca Musa Aydemir'in, Leyla Aydemir için biyolojik babalığı reddettiği rapor edildi.

Minik Leyla'nın ailesine DNA testi yapıldı, biyolojik babası ortaya çıktı
Kaynak: DHA
minik leyla, Ağrı, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (7)
NADİR EKMEKCİ: ne yazsam yetersiz kalacak kanunlarımız idam vermiyor ancak buğzediyorum yaşasın zalimler için cehennem.
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VİCDAN: Olayın tam detaylarını bilemiyorum ama amca çocuğu kendi cocuğu olduğundan süphe ediyorsa ve resim video çekecek kadar sevgi gösterinde bulunuyorsa niye öldürmek istesin . . . bilemiyorum ama burda ters birşey var . katil kimse Allah cezasını versin ama bu olayda başka bir seyler başka kimselerde var bence. Umarım çözerler.
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PINAR: Anne böyle bir iftıra atandan inşallah şikayetçi olur...
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.....: SANKİ BİRİLERİ BU AİLEYE KOMPLO KURMUŞ GİBİ GELDİ BANA
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#YORUMCU: Aradan bir yıl geçti ve hala çözülmedi
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SIRADAN VATANDAŞ: Yetişkinler için de üzülüyorum böyle durumlarda ama çocuk görünce içim gidiyor. . .
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DJ BORİS BREJCHA: ya ne mide var sizde
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