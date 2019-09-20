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Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir tutuklandı

Ağrı'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bugün görülen davasının ilk duruşması 10 saat sürdü.

20.09.2019 20:39Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir tutuklandı
Ağrı'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bugün görülen davasının ilk duruşması 10 saat sürdü. Duruşmada amca Yusuf Aydemir'in tutuklanmasına, tutuklu Mehmet Ali Aydemir'in tutukluluğunun devamına karar verildi.

Bugün sabah Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Leyla Aydemir'in davasında mahkeme heyeti amca Yusuf Aydemir'in tutuklanmasına, tutuklu Mehmet Ali Aydemir'in tutukluluğunun devamına karar verilirken diğer sanıkların beraatına karar verildi. Ayrıca başka tanıkların dinlemesi için Leyla Aydemir davası ikinci duruşma 21 Şubat 2020'ye ertelendi.

Öte yandan Çetin Kaban, Erol Dursun ve Yılmaz Aydemir'in soruşturma kapsamasında verdikleri ifade ile mahkemede verdikleri ifadelerin farklı olmasından dolayı 'yalan tanıklık yapmak' suçundan Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Yusuf Aydemir'in tutuklanmasını duyan yakınları sinir krizi geçirdi. - AĞRI

Ali Aydemir, minik leyla, Ağrı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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