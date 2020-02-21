Leyla'nın annesinden mahkeme başkanına: Farz edin ki Leyla sizin kızınız (3)

GİZLİ TANIĞIN İFADELERİNİ KABUL ETMEDİ

Duruşmanın tek tutuklu sanığı Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir, savunmasında, gizli tanık beyanlarını kabul etmedi. Gizli tanık beyanında bahsi geçen muhtarla tartışmasını kabul eden Aydemir, "Muhtarla tartışma sebebim, köyde arama yapılmamasıydı. 18 gün boyunca Leyla'yı canlı bulma ümidiyle peşindeydik. Leyla benim peşimden evden çıktı. Ancak Leyla tahta kapıdan çıktığında ben bahçedeydim. Buna ilişkim tanıklarım var. Gizli tanık keşke beni izleseydi. Ayrıca Nihat ağabeyimle aramda husumet yoktur" ifadelerini kullandı.

Baba Aydemir ise beyanında, gizli tanığın belirttiği gibi kardeşlerinin kaçak yollarla yurt dışına çıkmadığını ve yasal yollarla çıktığını söyledi. Gizli tanığın, ailesinin PKK'yla bağlantılı olduğu yönündeki iddiasını reddeden Aydemir, "Çocuğun bulunduğu gün Yusuf'a tokat atmam doğrudur. Yusuf muhtara 'Sen ilk başta köyü aratsaydın, böyle olmazdı' diyerek kızdı, jandarma araya girdi. Leyla kaybolduğu gün eve gelip Leyla'ya bakmak için dışarı çıktığımda Yusuf, Musa ve Cüneyt dışarıdaydı. Hatta sorduğumda yeğenim Leyla'nın köyün içine doğru gittiğini söyledi. Gizli tanık beyanlarını kabul etmiyorum" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına duruşmaya katılan avukat, dinlenen tanık beyanları ve deliller göz önüne alınarak tutuksuz sanıkların tutuklanmasını ve tutuklu sanık Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Geçen celse davaya katılma talepleri reddedilen UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği bu duruşmada da davaya katılma talebinde bulundu. Ailenin avukatı da kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının talebinin ölçüsüz olması, aile avukatının talebinin gerekçeden yoksun olması ve UCİM Derneği'nin de suçtan zarar görmemesi nedeniyle bütün taleplerin reddedilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yusuf Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile avukatı ve UCİM Derneği'nin taleplerini de reddeden mahkeme heyeti, ifadesi alınmayan iki tanığın zorla getirilmesine ve eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı 27 Nisan 2020'ye erteledi.

AÇIKLAMA YAPTILAR

Destek için duruşmayı takip eden UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, Erzurum Barosu, Ağrı Barosu avukatları duruşma sonrası açıklama yaptı. Mahkeme heyetinin UCİM'in müdahillik talebini yine kabul etmediğini söyleyen Genel Başkanı Saadet Özkan, şöyle konuştu:

"Leylamız için burada olduk. Bugün STK'lardan, basından, sosyal meydadan rahatsız olanları hiç anlayamıyoruz. Çünkü, eğer biz burada olmasaydık, ne olacaktı, dava hangi hale getirilecekti? Zaten geçen celse tanıkların ifadelerini bir bir nasıl değiştirdiğini hep birlikte gördük. Savcının geçen celse tutuklama talebi vardı, bu sefer bazı tutuklamaları da kaldırdı. Bizim burada da kafamızda soru işaretleri uyandı. Davada somutlaşmış durumların, soyutlaşmış bir hale getiriliyor olmasını da anlamış değiliz. Yani bugün Leyla'nın katillerinin hep birlikte nasıl organize olduklarını görüyoruz. Biz organize olmuş katillere karşı buradayız. Organize edilmiş bir suça, anlaşmaya karşı buradayız. Leyla için sesimizi gür çıkaracağız. Müdahillik talebimiz kabul edilmedi, konuşturulmadık. Biz kanarya sevenler derneği değil, çocuk istismarı ile mücadele derneğiyiz. Leyla'yı örgütlü bir biçimde aç bıraktılar, dondurucuya koydular, ardından kıyafetleri çıkardılar, sonrasında da bir suyun kenarına adice attılar. Katiller ve onları koruyanlar adalet önünde hesap verecekler."

Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ise Leyla cinayetinin takipçisi olacaklarını belirterek, "Bu işin peşini bırakmayacağız. Bu ülke Leyla'yı hiç unutmadı" dedi.

UCİM Türkiye Hukuk Koordinatörü Adem Yaprak ise, "Sanık kürsüsünde yer alanlar, iyilik meleği olduklarını iddia ettiler. Küçücük yaşta bir çocuk öldürüldü, orada iyilik meleği varsa bir tek o çocuktu. Bizim için bu aşamadan sonrada Leyla'yı öldüren veya öldürenleri ortaya çıkaracak, ortaya çıkmasına yardımcı olacak birisi varsa o işte bizim için iyilik meleği olacak" diye konuştu.