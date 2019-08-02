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Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili korkunç gerçek gün yüzüne çıktı: Aşiret kararı alınmış

Ağrı'da, geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili baba Nihat Aydemir'in kuzeni Erol Dursun'un ifadesi ortaya çıktı. Dursun, Leyla'nın ölümünün kapatılması için aşiret kararı alındığını söyledi.

02.08.2019 10:13
Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili korkunç gerçek gün yüzüne çıktı: Aşiret kararı alınmış

Ağrı'da, Leyla Aydemir'in (4) geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili hazırlanan iddianamede, baba Nihat Aydemir'in kuzeni Erol Dursun'un ifadesi ortaya çıktı. Leyla'nın ölümünün ardından aşiret reisinin katılımıyla toplantı yapıldığını belirten Dursun, "Olayı kapatmak amacıyla kızın kendisinin 18 gün boyunca yürüyerek gittiği şeklinde yayılması ve köylülere de konunun böyle aktarılması kararı aldıklarını duydum" dedi.

Ağrı merkezde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin kızları Leyla, 15 Haziran 2018'de, dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kayboldu. Günlerce aranan, bulunması için yurt genelinde seferber olunan Leyla'nın, 18 gün sonra, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisinde su içinde yüzüstü duran cansız bedeni bulundu. Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (32), gözaltına alınırken, 18 Temmuz'da 'kasten öldürme' suçundan mahkemece tutuklandı.

7 SANIĞA DAVA

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili yaklaşık 1 yıl sonra hazırlanan iddianame, Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede tutuklu Mehmet Ali Aydemir ile Leyla'nın amcaları Musa Aydemir (28), Yusuf Aydemir (42) ve köylülerden B.D. (47) ile eşi H.D. (55), A.A. (37) ve eşi Y.A. (40) hakkında 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

BABASI "ALLAH VERE DE KIZIM YÜRÜYEREK GİTSİN" DEMİŞ

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, olayın aydınlatılması için köylülerin çoğunun ifadesine başvurdu. İddianamede ifadesine yer verilen baba Nihat Aydemir'in kuzeni Erol Dursun, çok samimi oldukları için Leyla kaybolduğundan itibaren her gün Nihat Aydemir'in yanında olduğunu söyledi. Leyla'nın nasıl öldüğünü belirlemek için araştırma yaptığını belirten Dursun'un, olay sonrası aşiret reisinin katılımıyla toplantı yapıldığını anlattığı iddianamede yer aldı. Erol Dursun, şunları kaydetti:

"AİLEDEN ÇIKARSA NE YAPACAĞIZ, BİRBİRİMİZİ Mİ ÖLDÜRECEĞİZ"

"Ağrı merkezde bu konu ile ilgili Bezirhaneli köylülerin konuşmalarında Leyla Aydemir'in cesedinin bulunmasından sonra bizim köyün ileri gelenlerinden aşiret reisi olan Ahmet Aydemir, eski muhtar Dilaver Aydemir ve dede Zeki Aydemir'in katıldığı bir toplantı yapıldığını öğrendim. Toplantıda Leyla'nın ölümü ile ilgili olayı kapatmak amacıyla kızın kendisinin 18 gün boyunca yürüyerek gittiği şeklinde yayılması ve köylülere de bu şekilde konuyu aktarılması şeklinde karar aldıklarını duydum. Hatta bu konu ile alakalı Leyla'nın babası, bana kızının yürüyerek gitmiş olabileceğini söyledi. Ben de 'Bu nasıl mümkün olabilir ki?' dedim. Nihat da bana 'Allah vere de kızım yürüyerek gitsin. Aileden çıkarsa ne yapacağız, birbirimizi öldüreceğiz?' dedi.

Baba Nihat Aydemir

"SENİN KARDEŞİN YAPTI BUNU"

17 Ekim 2018'de Nihat, bana birlikte Leyla'nın durumu ile ilgili konuşmak için 'Adalet Bakanlığı'na gidelim' dedi ve biz Ankara'ya gittik. Bizim randevumuz 18 Ekim olduğu için 1 gün öncesinden Ankara'ya gelmiştik. O gün akşam Nihat Aydemir Ağrılı bizim köylü İzmit'te yaşayan müteahhidi telefon ile aradı. Müteahhit ile buluştuk. 3'ümüz çay içerken Ağrılı eski milletvekilini aradılar. 4 kişi oturduk, konuşmalar esnasında Leyla'dan muhabbet açıldı. Milletvekili, eşinin Leyla'nın ölümünden çok etkilendiğini söyledi. Birden sinirlenerek Nihat Aydemir'e 'Kardeşim bu aile içi yapılan bir şeydir. Senin kardeşin yaptı bunu' dedi. Nihat bu sözün üzerine başını önüne eğdi ve sustu. Milletvekilinin aşiret reisimizle arası çok iyidir ve kendisiyle sürekli irtibat halindedir. Leyla'nın annesi Şükran Aydemir beni çok sever ve saygı duyar hatta kendisi beni ağabeyi gibi gördüğünü birkaç kez bana söylemiştir. Kendisiyle Nihat ile Ankara'ya gitmeden önce en son görüştüğümde Nihat yukarı katta bulunan valizini almaya gittiğinde Şükran bana 'Boşuna uğraşmayın. Yusuf, Yusuf, Yusuf' şeklinde söyledi. Ben bunun üzerine çok şaşırdım."


minik leyla, Ağrı, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (18)
ZAFER: nasıl kıydınız.
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4 0
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ADALETİN BUMU DÜNYA: AŞİRET VE CEMAATLER ADALETLERİNİ KENDİNİ SAVUNAMAYACAK KADAR KÜÇÜK BEBELERİ YOK EDEREK Mİ SAĞLIYOR. AŞİRETİNİZ, CEMAATLERİNİZ BATSIN. . . . AMA MAALESEF GÜNÜMÜZDE ADALETİMİZDE BATTI. . . VİCDANLAR YOK OLDU. 4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN SUÇU NEYDİ. . . SİZLER NASIL YARATIKLARSINIZ BÖYLE. . . BU DÜNYAYA O ÇOCUK DEĞİL SİZİN GİBİ GEREKSİZLER FAZLAYDI. . . .
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25 0
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GAZİ: devletin aşirete gebe kaldığı günümüz de gel de GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK''ü anma. . .
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25 6
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YILDIZ: ne kadar da yüzsüz, vicdansız ve karaktersizsiniz.
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24 0
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SİVASLI İBOCAN: Cemaat grupları, aşiretler nedir bu türler, kendi adetleri, yaptırımları kafalarına göre dünya kurmuşlar, Allah hainlerin cezasını verecek, Kimse çıkarı olmayan çevresel eylemlere girmiyor, sömürmede üstlerine yok. . . HERKES NE YAPTIĞINI BİLİR, İÇİ İLE DIŞI BİR OLANI BULUN ELLERİNDEN ÖPEYİM. . . .
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ADMAN: Sene 2019 (Türkiye Cumhuriyeti Devleti)daha hala asiret, tarikat zar zurtla ugrasiyoruz kapatin sunlarin kapilarini.
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FIRAT: Onlar bakkal dükkanımı ki , kapatıyorsun ? Adamların mecliste temsilcileri var .
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PSD: Asiretlerin yasaklanmasi artik elzem oldu. Bunlar devlete icinde devlet kurmuslar. T. C. kanunlarini ihlal ederek kendi kanunlarini uyguluyorlar. Bu pislige ne zaman son verilecek.
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DİLEK: ALLAH HEPİNİZİN BELASINI VERSİN!!!!
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FIRAT: İşte Kuran da bu tür yapı şöyle ifade ediliyor. '''' Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden '''' Nas süresi . Allah herkesi bu tip akraba olsun , olmasın insan gibi görünen ama ruh hastası kişilerden muhafaza eylesin.
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22 1
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