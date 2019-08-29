Haberler» Güncel» Haber

Leyla'nın tek isteği yeni bir yüze kavuşmak

Kahramanmaraş'ta başındaki eşarbın alev alması sonucu yüzü ve kafa derisi yanan Leyla Demirci, başarılı yüz nakilleriyle adını duyuran Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşmek üzere Antalya'ya geldi.

29.08.2019 11:24 Leyla'nın tek isteği yeni bir yüze kavuşmak
Kahramanmaraş'ta başındaki eşarbın alev alması sonucu yüzü ve kafa derisi yanan Leyla Demirci, başarılı yüz nakilleriyle adını duyuran Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşmek üzere Antalya'ya geldi.
Onikişubat ilçesinde 1,5 aylıkken geçirdiği kaza sonucu yüzünün ve kafa derisinin büyük kısmı yanan 20 yaşındaki Leyla Demirci'nin yeni bir yüze kavuşması için umutlu bekleyişi sürüyor.
Leyla'nın yüz nakli olmak istediği yönünde basında ve sosyal medyada yer alan haberler üzerine Sağlık Bakanlığı devreye girdi.
Bakanlığın yönlendirmesiyle Leyla ve babası Sait Demirci, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirdiği başarılı yüz nakli operasyonlarıyla adından söz ettiren Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşmek üzere Antalya'ya geldi.
Antalya Otogarı'nda Ahbap Derneği Antalya gönüllülerince karşılanan Demirci, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirildi.
Özkan, daha önce 12 yaşındayken kendilerine başvuran ve takibini yaptıkları Leyla ile yeniden görüşüp kontrolden geçirecek.

Kahramanmaraş, Ömer Özkan, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:14   (Özel) Milli Mücadele yıllarındaki Yunan siperleri ilk defa görüntülendi
13:14   Madde bağımlısı cami bahçesinde sızdı, imam ve polis uyandıramadı
13:13   Bağımlılıkla mücadelede öneriler ele alındı
13:13   Güney Koreli bloggerların at keyfi
13:13   Hükümlüler, gölköy mesire yerini temizledi
13:13   Başkan Köse'den Bakan Ersoy'a ziyaret
13:12   Hırvatistan'da "TİKA Basket 2019" Dostluk Turnuvası