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Leyla'nın tek isteği yeni bir yüze kavuşmak

Kahramanmaraş'ta başındaki eşarbın alev alması sonucu yüzü ve kafa derisi yanan Leyla Demirci, başarılı yüz nakilleriyle adını duyuran Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşmek üzere Antalya'ya geldi.

29.08.2019 12:53
Kahramanmaraş'ta başındaki eşarbın alev alması sonucu yüzü ve kafa derisi yanan Leyla Demirci, başarılı yüz nakilleriyle adını duyuran Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşmek üzere Antalya'ya geldi.
Onikişubat ilçesinde 1,5 aylıkken geçirdiği kaza sonucu yüzünün ve kafa derisinin büyük kısmı yanan 20 yaşındaki Leyla Demirci'nin yeni bir yüze kavuşması için umutlu bekleyişi sürüyor.
Leyla'nın yüz nakli olmak istediği yönünde basında ve sosyal medyada yer alan haberler üzerine Sağlık Bakanlığı devreye girdi.
Bakanlığın yönlendirmesiyle Leyla ve babası Sait Demirci, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirdiği başarılı yüz nakli operasyonlarıyla adından söz ettiren Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşmek üzere Antalya'ya geldi.
Antalya Otogarı'nda Ahbap Derneği Antalya gönüllülerince karşılanan Demirci, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirildi.
Özkan, daha önce 12 yaşındayken kendilerine başvuran ve takibini yaptıkları Leyla ile yeniden görüşüp kontrolden geçirecek.
Leyla'nın tek isteği yeni bir yüze kavuşmak

Kahramanmaraş, Ömer Özkan, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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