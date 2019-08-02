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Leyla Yaman, Milli Takımda

Antalyaspor Spor Okulları bünyesinde faaliyet gösteren voleybol kursları ilk meyvesini verdi.

02.08.2019 12:58 Leyla Yaman, Milli Takımda
Antalyaspor Spor Okulları bünyesinde faaliyet gösteren voleybol kursları ilk meyvesini verdi.

Geçtiğimiz aylarda Antalyaspor Spor Okulları'nda eğitim almaya başlayan 2006 doğumlu Leyla Yaman, kısa sürede ilerleme kaydederek Ankara'da başlayan ve 5 Ağustos'a kadar sürecek olan, gelecek yıllardaki milli takım kadrolarını oluşturma amaçlı küçük yaş milli takım aday kadrosuna davet edildi.

Antalyaspor Voleybol A Takım Antrenörü Gökhan Egeli "Voleybol şubemizin ikinci yılında altyapıya önem vererek 'Antalya'nın Çocukları Antalya'nın Takımı' sloganı ile kalıcı, sürdürülebilir bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Altyapıda Veysel Gürsoy hocamızın özverili çalışmaları bizi voleybolda en üst seviyeye taşıyacak" dedi. - ANTALYA

Antalyaspor, voleybol, Spor

Kaynak: İHA

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