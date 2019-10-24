Leyla Yılmaz'ın yeni filmi "Bilmemek"

"Bilmemek"; peşin hükümler, tahammülsüzlük ve linçler çağının yaşandığı dünyamızda, temelsiz yargıların hızla nasıl kitleselleştiğini gözler önüne sererken bizleri, ortak bilmezliğimizle yüzleştiriyor. Antalya'da dünya prömiyerini gerçekleştirecek olan filmin başrollerinde Senan Kara, Yurdaer Okur ve Emir Özden rol alıyor.

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde yarışan 10 finalist film arasında yer alan "Bilmemek"in festival kapsamındaki galası; film ekibinin katılımıyla, 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de AKM Aspendos Salonu'nda yapılacak. Filmin ikinci gösterimi ise 29 Ekim Salı günü saat 15.15'te Cinemaximum Salon 7'de gerçekleşecek.

Leyla Yılmaz'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu ikinci filmi olan "Bilmemek"te; anne Selma, baba Sinan ve lise sonda okuyan oğulları Umut'un, iş ve okul hayatına odaklı sıradan yaşamları birkaç yeni durumla birlikte değişmeye başlar. Takımdaki bir arkadaşı Umut'un eşcinsel olduğu dedikodusunu çıkartır. Umut bu iddialara yanıt vermeyi reddettikçe sorun daha da büyür. Aynı anda Selma miras bölüşümü, Sinan ise çalıştığı şirketteki yönetim değişikliği konularıyla meşguldür. Umut gitgide daralan bir çemberde yalnızlaşırken, Selma ve Sinan hiçbir şey bilmemektedir.

Başrollerini Senan Kara, Yurdaer Okur ve Emir Özden'in paylaştığı "Bilmemek"te; Levent Üzümcü, Çetin Sarıkartal, Ulaşcan Kutlu, Arda Anarat, Berke Bük, Özgür Daniel Foster ve Sanem Öge rol alıyor. Cast direktörlüğünü, usta isim Harika Uygur'un yaptığı filmin kurgusu ise ödüllü editör Osman Bayraktaroğlu tarafından yapıldı. Görüntü yönetmenliğini Meryem Yavuz'un, sanat yönetmenliğini Serdar Yılmaz'ın üstlendiği filmin kostüm tasarımı Ferah Doğan, sesleri ise Cihan Alıngan imzası taşıyor.

Fikri Görsel Sanatlar yapımı olan "Bilmemek"in yapımcılığını Leyla Yılmaz, Christopher Elsey, Ateş İlyas Başsoy ve Evren Parlar üstleniyor.